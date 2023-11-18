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МИД Германии осудил выступление талиба в Кельне - РИА Новости, 18.11.2023
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14:20 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/germaniya-1910272202.html
МИД Германии осудил выступление талиба в Кельне
МИД Германии осудил выступление талиба в Кельне - РИА Новости, 18.11.2023
МИД Германии осудил выступление талиба в Кельне
МИД Германии в социальной сети X решительно осудил выступление представителя "Талибана"* Абдула Бари Омара в Кёльне и заявил, что не выдавал ему визу. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:20
2023-11-18T14:20
в мире
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. МИД Германии в социальной сети X решительно осудил выступление представителя "Талибана"* Абдула Бари Омара в Кёльне и заявил, что не выдавал ему визу. "Мы решительно осуждаем выступление талиба Абдула Бари Омара в Кёльне. Согласно имеющимся у нас данным, ни один из наших визовых офисов не выдавал ему визу", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте немецкого МИД. Дальнейшие меры будут приниматься в тесном сотрудничестве с внутренними службами и партнерами, отмечено в публикации. МИД не был уведомлен о данной поездке, Германия не признает "Талибан", подчеркивается в сообщении. Глава управления по контролю за продуктами и лекарствами во временном правительстве талибов Абдул Бари Омар выступил в мечети Кельна перед афганцами, в своей речи он призвал собравшихся посетить Афганистан. Он подчеркнул, что Афганистану удалось успешно реализовать проекты без финансовой помощи из-за рубежа и призвал критически относиться к материалам об Афганистане, которые распространяют СМИ. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901203293.html
https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html
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в мире, афганистан, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон, кельн, германия
В мире, Афганистан, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН, Кельн, Германия
МИД Германии осудил выступление талиба в Кельне

МИД Германии осудил выступление талиба в Кельне и заявил, что не давал ему визу

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. МИД Германии в социальной сети X решительно осудил выступление представителя "Талибана"* Абдула Бари Омара в Кёльне и заявил, что не выдавал ему визу.
"Мы решительно осуждаем выступление талиба Абдула Бари Омара в Кёльне. Согласно имеющимся у нас данным, ни один из наших визовых офисов не выдавал ему визу", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте немецкого МИД.
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Дальнейшие меры будут приниматься в тесном сотрудничестве с внутренними службами и партнерами, отмечено в публикации.
МИД не был уведомлен о данной поездке, Германия не признает "Талибан", подчеркивается в сообщении.
Глава управления по контролю за продуктами и лекарствами во временном правительстве талибов Абдул Бари Омар выступил в мечети Кельна перед афганцами, в своей речи он призвал собравшихся посетить Афганистан. Он подчеркнул, что Афганистану удалось успешно реализовать проекты без финансовой помощи из-за рубежа и призвал критически относиться к материалам об Афганистане, которые распространяют СМИ.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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