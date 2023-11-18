https://ria.ru/20231118/gaza-1910245347.html

Израильское военные потребовали эвакуировать больницу "Аш-Шифа", пишут СМИ

Израильское военные потребовали эвакуировать больницу "Аш-Шифа", пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023

Израильское военные потребовали эвакуировать больницу "Аш-Шифа", пишут СМИ

Израильские военные, которые в поисках бойцов ХАМАС проводят спецоперацию в районе больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, дали один час на эвакуацию медучреждения,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:27

2023-11-18T10:27

2023-11-18T11:59

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Израильские военные, которые в поисках бойцов ХАМАС проводят спецоперацию в районе больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, дали один час на эвакуацию медучреждения, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники. "Израильские вооруженные силы дали врачам, пациентам и перемещенным лицам больницы "Аш-Шифа" в Газе один час на эвакуацию комплекса", - говорится в сообщении телеканала. Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Однако главный врач больницы опроверг утверждения израильских военных, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся боевики ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/gaza-1910212487.html

https://ria.ru/20231118/reportery-1910227793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году