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Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир - РИА Новости, 18.11.2023
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17:08 18.11.2023 (обновлено: 17:18 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/fregat-1910296639.html
Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир
Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир - РИА Новости, 18.11.2023
Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир
Фрегат ВМФ России совершил деловой заход в Алжир, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:08
2023-11-18T17:18
алжир (провинция)
россия
средиземное море
николай евменов
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фрегат ВМФ России совершил деловой заход в Алжир, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Адмирал Григорович" совершил деловой заход в порт Алжир (Алжир) в рамках своего средиземноморского похода. Командование фрегата приняло участие в протокольных встречах с командованием военно-морского района ВМС Алжира, военно-морской базы Алжира и руководством порта", - говорится в сообщении. В настоящее время фрегат продолжает движение по утверждённому маршруту в восточной части Средиземного моря. О результатах захода корабля в Алжир доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.
https://ria.ru/20230814/korabli-1889862887.html
алжир (провинция)
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алжир (провинция), россия, средиземное море, николай евменов, безопасность
Алжир (провинция), Россия, Средиземное море, Николай Евменов, Безопасность
Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир

Минобороны: фрегат "Адмирал Григорович" совершил деловой заход в Алжир

© РИА НовостиФрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота ВМФ России в порту Алжир
Фрегат Адмирал Григорович Черноморского флота ВМФ России в порту Алжир - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости
Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота ВМФ России в порту Алжир
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фрегат ВМФ России совершил деловой заход в Алжир, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Адмирал Григорович" совершил деловой заход в порт Алжир (Алжир) в рамках своего средиземноморского похода. Командование фрегата приняло участие в протокольных встречах с командованием военно-морского района ВМС Алжира, военно-морской базы Алжира и руководством порта", - говорится в сообщении.
В настоящее время фрегат продолжает движение по утверждённому маршруту в восточной части Средиземного моря. О результатах захода корабля в Алжир доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.
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