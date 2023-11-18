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Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир
Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир - РИА Новости, 18.11.2023
Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир
Фрегат ВМФ России совершил деловой заход в Алжир, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:08
2023-11-18T17:08
2023-11-18T17:18
алжир (провинция)
россия
средиземное море
николай евменов
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фрегат ВМФ России совершил деловой заход в Алжир, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Адмирал Григорович" совершил деловой заход в порт Алжир (Алжир) в рамках своего средиземноморского похода. Командование фрегата приняло участие в протокольных встречах с командованием военно-морского района ВМС Алжира, военно-морской базы Алжира и руководством порта", - говорится в сообщении. В настоящее время фрегат продолжает движение по утверждённому маршруту в восточной части Средиземного моря. О результатах захода корабля в Алжир доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.
https://ria.ru/20230814/korabli-1889862887.html
алжир (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алжир (провинция), россия, средиземное море, николай евменов, безопасность
Алжир (провинция), Россия, Средиземное море, Николай Евменов, Безопасность
Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир
Минобороны: фрегат "Адмирал Григорович" совершил деловой заход в Алжир