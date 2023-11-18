https://ria.ru/20231118/fregat-1910296639.html

Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир

Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир - РИА Новости, 18.11.2023

Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" совершил заход в Алжир

Фрегат ВМФ России совершил деловой заход в Алжир, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:08

2023-11-18T17:08

2023-11-18T17:18

алжир (провинция)

россия

средиземное море

николай евменов

безопасность

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фрегат ВМФ России совершил деловой заход в Алжир, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Адмирал Григорович" совершил деловой заход в порт Алжир (Алжир) в рамках своего средиземноморского похода. Командование фрегата приняло участие в протокольных встречах с командованием военно-морского района ВМС Алжира, военно-морской базы Алжира и руководством порта", - говорится в сообщении. В настоящее время фрегат продолжает движение по утверждённому маршруту в восточной части Средиземного моря. О результатах захода корабля в Алжир доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

https://ria.ru/20230814/korabli-1889862887.html

алжир (провинция)

россия

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алжир (провинция), россия, средиземное море, николай евменов, безопасность