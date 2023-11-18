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Финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией - РИА Новости, 18.11.2023
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00:39 18.11.2023 (обновлено: 12:03 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910210956.html
Финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией
Финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией - РИА Новости, 18.11.2023
Финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией
Финские пограничники использовали газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России к пограничному пункту Ниирала и пытавшихся прорваться через... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T00:39
2023-11-18T12:03
россия
финляндия
сирия
санкции в отношении россии
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Финские пограничники использовали газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России к пограничному пункту Ниирала и пытавшихся прорваться через границу, сообщил телеканал MTV3.&quot;Вечером в пятницу группа из примерно 30 человек прибыла к пограничному переходу Ниирала пешком и на велосипеде. Люди попытались пересечь границу, но пограничники их остановили. Одному из прибывших распылили газ в лицо, когда он пытался пробежать мимо пограничников&quot;, — говорится в публикации.В пятницу был поставлен рекорд года по количеству прибывших лиц из России, запросивших убежище в Финляндии. По данным на 18 часов на пунктах пересечения границы на юго-востоке республики подали 96 прошений от граждан Сирии, Ирака и других стран, на пункте КПП Вартиус — пять заявлений. Всего с начала года на сухопутной границе с Россией подали 335 заявлений об убежище, причем самое большое число — 75 заявлений — 14 ноября.Накануне финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.
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россия, финляндия, сирия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Финляндия, Сирия, Санкции в отношении России, В мире
Финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией

MTV3: финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на границе с Россией у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на границе с Россией у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на границе с Россией у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Финские пограничники использовали газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России к пограничному пункту Ниирала и пытавшихся прорваться через границу, сообщил телеканал MTV3.
«

"Вечером в пятницу группа из примерно 30 человек прибыла к пограничному переходу Ниирала пешком и на велосипеде. Люди попытались пересечь границу, но пограничники их остановили. Одному из прибывших распылили газ в лицо, когда он пытался пробежать мимо пограничников", — говорится в публикации.

В пятницу был поставлен рекорд года по количеству прибывших лиц из России, запросивших убежище в Финляндии. По данным на 18 часов на пунктах пересечения границы на юго-востоке республики подали 96 прошений от граждан Сирии, Ирака и других стран, на пункте КПП Вартиус — пять заявлений.
Всего с начала года на сухопутной границе с Россией подали 335 заявлений об убежище, причем самое большое число — 75 заявлений — 14 ноября.
Накануне финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.
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