Дипломат: МИД готов поддержать организацию аналога "Евровидения" в России
Дипломат Алимов: МИД готов поддержать организацию аналога "Евровидения" в России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. МИД России готов поддержать организацию музыкального конкурса "ИнтерВидение", который может стать альтернативой "Евровидению", заявил в субботу РИА Новости директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс ЕвразияВидение+ ("ИнтерВидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс "ИнтерВидение" уже в следующем году и сделать его ежегодным.
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"МИД знает об этой инициативе (организовать конкурс - ред.). МИД готов взаимодействовать со всеми талантливыми, амбициозными, харизматичными инициаторами проектов в области культуры, образования, науки, спорта, которые направлены на обеспечение интересов нашей страны. Нас позовут, мы, конечно же, будем работать", - сказал Алимов на площадке музыкального конкурса "Наше поколение", который проводится при поддержке МИД России и Президентского фонда культурных инициатив.
Дипломат отметил, что для успешного проведения новых конкурсов, их проекты должны быть "яркими, привлекать участников, служить площадкой для взаимодействия, для радости, для проявления таланта".
Кроме того, он допустил, что новый конкурс может стать не простой альтернативой "Евровидения", а превратиться в отечественное ноу-хау, привлекая внимание многих зрителей.
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"Это не политические проекты. Россия ни от кого не закрывается. Мы настроены на взаимодействие в области культуры со всеми, кто готов проявить столь же конструктивный настрой в нашу сторону", - заключил Алимов.