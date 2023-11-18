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В Москву доставят еще 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 18.11.2023
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15:43 18.11.2023 (обновлено: 16:01 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/evakuatsiya-1910283843.html
В Москву доставят еще 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа
В Москву доставят еще 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 18.11.2023
В Москву доставят еще 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа
Очередной спецборт МЧС РФ доставит из Каира в Москву еще 120 российских граждан и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T15:43
2023-11-18T16:01
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Очередной спецборт МЧС РФ доставит из Каира в Москву еще 120 российских граждан и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба МЧС России."Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву еще 120 граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта ... На данный момент сформирована группа в составе 120 эвакуированных граждан РФ и членов их семей, которая уже направляется в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву", - говорится в сообщении.Отмечается, что из зоны палестино-израильского конфликта удалось эвакуировать уже более 500 человек. На месте российские спасатели, психологи и врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы и уделяют особое внимание детям.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231117/gaza-1910157256.html
https://ria.ru/20231117/izrail-1910087407.html
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
В Москву доставят еще 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа

В Москву доставят 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Очередной спецборт МЧС РФ доставит из Каира в Москву еще 120 российских граждан и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву еще 120 граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта ... На данный момент сформирована группа в составе 120 эвакуированных граждан РФ и членов их семей, которая уже направляется в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из зоны палестино-израильского конфликта удалось эвакуировать уже более 500 человек. На месте российские спасатели, психологи и врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы и уделяют особое внимание детям.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
В Израиле прокомментировали решение о поставках топлива в сектор Газа
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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Вчера, 14:25
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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