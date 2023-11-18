https://ria.ru/20231118/ekoduk-1910260889.html

В России запустят экодук на Северо-Западном обходе Кемерово

В России запустят экодук на Северо-Западном обходе Кемерово - РИА Новости, 18.11.2023

В России запустят экодук на Северо-Западном обходе Кемерово

Первый в России экодук на Северо-Западном обходе Кемерово запустят в эксплуатацию 21 ноября текущего года, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T12:47

2023-11-18T12:47

2023-11-18T12:47

общество

кемерово

россия

кемеровская область

владимир путин

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 18 ноя – РИА Новости. Первый в России экодук на Северо-Западном обходе Кемерово запустят в эксплуатацию 21 ноября текущего года, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Северо-Западный обход Кемерово… мы ... сдадим (объект - ред.) досрочно и осенью следующего года мы поедем по этой трассе, а на 21 число (ноября – ред.) мы уже запускаем первый экодук в стране, я проеду там на машине сам и снизу, и на "квадрике" поднимусь сверху, посмотрю, как лоси там идут. Мы открываем первый в стране экодук. Еще ни одной дороги не делалось с экодуком, никто так не заморачивался как мы охраной животного мира", – сказал Цивилев. Первый участок для движения транзитного транспорта был открыт на Северо-Западном обходе города Кемерово в сентябре в районе поселка Звездный Кемеровского округа. Всего проектом трассы предусмотрено строительство 12 мостовых сооружений, в том числе 4 транспортные развязки, экодук для перехода животных через дорогу и мост через реку Томь. Строительство Северо-Западного обхода города Кемерово было начато по поручению президента России Владимира Путина. Проект строительства был включен в список приоритетных федеральных и региональных дорог, получивших финансирование из федерального бюджета. Протяженность обхода Кемерова составит более 47 километров. Автомобильная дорога относится к технической категории 1-Б, с двумя полосами движения в каждом направлении с разделительной полосой и металлическим барьерным ограждением. Кемерово является единственным областным центром в Сибирском федеральном округе, который не имеет объездной дороги. Весь транзитный транспорт, двигающийся по федеральной трассе "Сибирь" Новосибирск – Кемерово - Красноярск – Иркутск, проходит практически по центральным улицам города. В настоящее время интенсивность движения достигает более 15 тысяч автомобилей в сутки.

https://ria.ru/20231117/most-1910024541.html

https://ria.ru/20231031/kemerovo-1906429304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кемерово, россия, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев