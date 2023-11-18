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Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой - РИА Новости, 18.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/donbass-1910238492.html
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой - РИА Новости, 18.11.2023
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:23
2023-11-18T09:23
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
зайцево
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231117/obstrel-1910207102.html
https://ria.ru/20231117/obstrel-1910182481.html
горловка
зайцево
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происшествия, горловка, зайцево, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой

Украинские войска выпустили четыре снаряда по поселку Зайцево под Горловкой

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела поселка Зайцево в ДНР со стороны Украины
Последствия обстрела поселка Зайцево в ДНР со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела поселка Зайцево в ДНР со стороны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Вчера, 23:35
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Вчера, 19:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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