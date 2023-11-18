https://ria.ru/20231118/donbass-1910238492.html
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой - РИА Новости, 18.11.2023
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:23
2023-11-18T09:23
2023-11-18T09:23
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
зайцево
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231117/obstrel-1910207102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, зайцево, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево под Горловкой
Украинские войска выпустили четыре снаряда по поселку Зайцево под Горловкой