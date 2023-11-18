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В МИД Турции рассказали, как намерены добиваться снятия блокады с Газы - РИА Новости, 18.11.2023
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21:27 18.11.2023 (обновлено: 23:35 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/diplomatiya-1910327607.html
В МИД Турции рассказали, как намерены добиваться снятия блокады с Газы
В МИД Турции рассказали, как намерены добиваться снятия блокады с Газы - РИА Новости, 18.11.2023
В МИД Турции рассказали, как намерены добиваться снятия блокады с Газы
Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если это не поможет, заявил в субботу глава турецкого МИД... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T21:27
2023-11-18T23:35
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СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если это не поможет, заявил в субботу глава турецкого МИД Хакан Фидан. "Сейчас мы используем дипломатические методы, чтобы сломить блокаду (сектора Газа - ред.), но есть и другие, если дипломатия не принесет пользы", - заявил Фидан катарскому телеканалу al-Jazeera. По его словам, по итогам саммита Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде был сформирован семисторонний комитет для объяснения позиции стран-участниц по ситуации в секторе Газа. Фидан сообщил, что на саммите обсуждался разрыв отношений с Израилем, но Анкара "нацелена на совместные решения, потолка для наших действий нет". Фидан также заявил, что цель Израиля, бомбящего школы и больницы и вынуждающего палестинцев к переселению - "не оставить жизни в Газе". Министр отметил, что Анкара не согласна с Вашингтоном, оказывающим Израилю безусловную поддержку и выступающим против прекращения огня. Фидан подчеркнул, что в случае продолжения этой поддержки возникнет всемирный кризис. Позднее источник в МИД Турции сообщил журналистам, что министр в интервью с телеканалом не произносил фразу о наличии других способов снятия блокады с сектора Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231118/erdogan-1910325304.html
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в мире, израиль, россия, турция, владимир путин, хакан фидан, хамас, оон, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан, ХАМАС, ООН, Организация исламского сотрудничества, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Турции рассказали, как намерены добиваться снятия блокады с Газы

Глава МИД Турции: Анкара использует дипломатию для снятия блокады с Газы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если это не поможет, заявил в субботу глава турецкого МИД Хакан Фидан.
«
"Сейчас мы используем дипломатические методы, чтобы сломить блокаду (сектора Газа - ред.), но есть и другие, если дипломатия не принесет пользы", - заявил Фидан катарскому телеканалу al-Jazeera.
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По его словам, по итогам саммита Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде был сформирован семисторонний комитет для объяснения позиции стран-участниц по ситуации в секторе Газа. Фидан сообщил, что на саммите обсуждался разрыв отношений с Израилем, но Анкара "нацелена на совместные решения, потолка для наших действий нет".
Фидан также заявил, что цель Израиля, бомбящего школы и больницы и вынуждающего палестинцев к переселению - "не оставить жизни в Газе".
Министр отметил, что Анкара не согласна с Вашингтоном, оказывающим Израилю безусловную поддержку и выступающим против прекращения огня. Фидан подчеркнул, что в случае продолжения этой поддержки возникнет всемирный кризис.
Позднее источник в МИД Турции сообщил журналистам, что министр в интервью с телеканалом не произносил фразу о наличии других способов снятия блокады с сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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