https://ria.ru/20231118/deystviya-1910327148.html

Эрдоган рассказал, как Израиль оправдывает действия в Газе

Эрдоган рассказал, как Израиль оправдывает действия в Газе - РИА Новости, 18.11.2023

Эрдоган рассказал, как Израиль оправдывает действия в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль пытается оправдать военные преступления в секторе Газа дезинформацией - так же, как в свое время США... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T21:21

2023-11-18T21:21

2023-11-18T21:21

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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль пытается оправдать военные преступления в секторе Газа дезинформацией - так же, как в свое время США обосновывали свое вторжение в Ирак. Более 20 лет назад, 20 марта 2003 года, США и их союзники начали военную операцию "Иракская свобода" (Iraqi Freedom), направленную на свержение власти Саддама Хусейна. К маю коалиция фактически захватила страну, поделив ее территорию на несколько оккупационных зон. Предлогом для интервенции без санкции Совбеза ООН послужили обвинения, что Ирак якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. Данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, а также "курдского вопроса". "Напомним, что Соединенные Штаты Америки вторглись в Ирак под ложным предлогом наличия оружия массового поражения. К сожалению, эта дезинформация не была сразу развенчана. Сегодня Израиль точно так же пытается узаконить свою оккупацию и агрессию с помощью многочисленной лжи. Сегодня они также пытаются прикрыть сфабрикованными оправданиями военные преступления, совершенные ими в Газе. Израиль совершил эти преступления не неосознанно и не случайно, а сознательно. Все массовые убийства были разработаны и спланированы один за другим, где и как будут убиты женщины, мужчины и дети. Израиль атакует больницу с пушкой и танком, не говоря уже о винтовке. Они до сих пор ищут туннель под больницей. Все это оказалось ложью", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Берлина. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/erdogan-1910325304.html

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