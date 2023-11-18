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Эрдоган вновь назвал действия Израиля в Газе геноцидом - РИА Новости, 18.11.2023
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17:14 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/deystviya-1910297902.html
Эрдоган вновь назвал действия Израиля в Газе геноцидом
Эрдоган вновь назвал действия Израиля в Газе геноцидом - РИА Новости, 18.11.2023
Эрдоган вновь назвал действия Израиля в Газе геноцидом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова охарактеризовал действия Израиля в секторе Газа как геноцид, подчеркнув, что около 2 тысяч турецких адвокатов... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:14
2023-11-18T17:14
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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова охарактеризовал действия Израиля в секторе Газа как геноцид, подчеркнув, что около 2 тысяч турецких адвокатов работают над соответствующими жалобами. Ранее Эрдоган уже обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в "учиненном им геноциде в секторе Газа" и заявил, что тот должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Нетаньяху в ответ обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, заявив, что Израиль не будет слушать его нотации. "Государственный терроризм Израиля в Газе и других городах - это геноцид. Мы будем жаловаться на этот геноцид в нужные места с помощью более чем 2 тысяч адвокатов. Эта цена будет заплачена... Я уже сказал, что Израиль - это террористическое государство. Человек, стоящий во главе этого террористического государства, сейчас заставляет народ Израиля бунтовать. Его конец близок. Это преступление должно быть расследовано на международном уровне", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу на 62-й Генеральной ассамблее Национального студенческого союза Турции. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231118/erdogan-1910290013.html
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в мире, израиль, россия, турция, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хамас, оон, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Турция, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган вновь назвал действия Израиля в Газе геноцидом

Эрдоган вновь назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова охарактеризовал действия Израиля в секторе Газа как геноцид, подчеркнув, что около 2 тысяч турецких адвокатов работают над соответствующими жалобами.
Ранее Эрдоган уже обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в "учиненном им геноциде в секторе Газа" и заявил, что тот должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Нетаньяху в ответ обвинил Эрдогана в поддержке терроризма, заявив, что Израиль не будет слушать его нотации.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Эрдоган заявил о десяти тысячах удерживаемых Израилем палестинцах
Вчера, 16:29
«
"Государственный терроризм Израиля в Газе и других городах - это геноцид. Мы будем жаловаться на этот геноцид в нужные места с помощью более чем 2 тысяч адвокатов. Эта цена будет заплачена... Я уже сказал, что Израиль - это террористическое государство. Человек, стоящий во главе этого террористического государства, сейчас заставляет народ Израиля бунтовать. Его конец близок. Это преступление должно быть расследовано на международном уровне", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу на 62-й Генеральной ассамблее Национального студенческого союза Турции.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Эрдоган сообщил, что получил письмо от семей израильтян, удерживаемых ХАМАС
Вчера, 16:30
 
В миреИзраильРоссияТурцияБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХАМАСООНМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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