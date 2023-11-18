https://ria.ru/20231118/deti-1910301446.html

СК проверит данные с жителем Тюмени, "кормящим грудью" младенца

СК проверит данные с жителем Тюмени, "кормящим грудью" младенца - РИА Новости, 18.11.2023

СК проверит данные с жителем Тюмени, "кормящим грудью" младенца

Следователи в Тюменской области начали доследственную проверку после появления видео с мужчиной, который "кормит грудью" новорожденного, а также самостоятельно... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:44

2023-11-18T17:44

2023-11-18T17:44

происшествия

россия

тюменская область

тюмень

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следователи в Тюменской области начали доследственную проверку после появления видео с мужчиной, который "кормит грудью" новорожденного, а также самостоятельно перерезает младенцу пуповину, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в местных СМИ, включая сайт 72.ру, а также в соцсетях появилась информация, что органы опеки проверяют тюменца из-за видео с младенцем-инвалидом, сосущим грудь мужчины. Кроме того, на видео попал момент, когда мужчина сам перерезает новорожденному пуповину. "В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУСК России по Тюменской области представить доклад о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html

https://ria.ru/20231115/podrostok-1909582213.html

россия

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тюменская область, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)