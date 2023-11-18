https://ria.ru/20231118/deti-1910301446.html
СК проверит данные с жителем Тюмени, "кормящим грудью" младенца
СК проверит данные с жителем Тюмени, "кормящим грудью" младенца - РИА Новости, 18.11.2023
СК проверит данные с жителем Тюмени, "кормящим грудью" младенца
Следователи в Тюменской области начали доследственную проверку после появления видео с мужчиной, который "кормит грудью" новорожденного, а также самостоятельно... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:44
2023-11-18T17:44
2023-11-18T17:44
происшествия
россия
тюменская область
тюмень
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следователи в Тюменской области начали доследственную проверку после появления видео с мужчиной, который "кормит грудью" новорожденного, а также самостоятельно перерезает младенцу пуповину, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в местных СМИ, включая сайт 72.ру, а также в соцсетях появилась информация, что органы опеки проверяют тюменца из-за видео с младенцем-инвалидом, сосущим грудь мужчины. Кроме того, на видео попал момент, когда мужчина сам перерезает новорожденному пуповину. "В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУСК России по Тюменской области представить доклад о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тюменская область, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюменская область, Тюмень, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные с жителем Тюмени, "кормящим грудью" младенца
СК в Тюмени проведет проверку после видео с мужчиной, "кормящим грудью" младенца