https://ria.ru/20231118/deklaratsiya-1910221286.html

Источник: мусульманские страны надавили на США при принятии декларации АТЭС

Источник: мусульманские страны надавили на США при принятии декларации АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023

Источник: мусульманские страны надавили на США при принятии декларации АТЭС

США отказались от политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за серьезнейшего давления... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T03:43

2023-11-18T03:43

2023-11-18T15:24

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сан-франциско

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — РИА Новости. США отказались от политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за серьезнейшего давления мусульманских стран, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций."США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС", — сообщил он на условиях анонимности.В декларации, принятой по итогам саммита в Сан-Франциско, говорится, что для того, чтобы политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества была эффективной, необходимо реагировать на интересы всех людей и экономик. Как отмечается в документе, ряд участников дали понять, что "не считают АТЭС подходящей площадкой для обсуждения вопросов геополитики".Участники саммита выразили готовность к реформированию ВТО, выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды, а также подтвердили приверженность сохранять открытыми свои рынки и устранять перебои в цепочках поставок.США отдельно выпустили заявление в качестве председателя саммита, в котором говорится, что конфликт на Украине усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис.Вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что итоговая декларация встречи в Сан-Франциско учитывает позицию Москвы и не содержит никаких токсичных политических сюжетов.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/ukraina-1910221379.html

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сша, украина, сан-франциско