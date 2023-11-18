https://ria.ru/20231118/chernigov-1910226806.html

В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.11.2023

В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в Чернигове на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T05:45

2023-11-18T05:45

2023-11-18T05:45

специальная военная операция на украине

чернигов

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее в Черниговской области была объявлена воздушная тревога. "Чернигов, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231117/vzryvy-1910201193.html

чернигов

россия

украина

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чернигов, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире