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В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Чернигове на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:45
2023-11-18T05:45
2023-11-18T05:45
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове на Украине, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее в Черниговской области была объявлена воздушная тревога. "Чернигов, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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чернигов, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Чернигове прогремел ряд взрывов