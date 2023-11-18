СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа остаются более ста раненых
СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа остаются сто раненых и пять врачей
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
ДОХА, 18 ноя — РИА Новости. Более ста раненых и пять врачей остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа после приказа израильских военных о полной эвакуации госпиталя, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в анклаве Мунира аль-Барша.
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"В больнице "Аш-Шифа" остались 120 раненых и пять врачей после истечения часа, который израильские военные дали медперсоналу, больным и нашедшим убежище в госпитале, чтобы его покинуть", — отметил он.
Сейчас около пяти тысяч укрывавшихся в комплексе человек и 450 больных и раненых в сопровождении врачей пешком добираются до больниц на юге сектора Газа. Они преодолели только два из 25 километров, которые им нужно пройти по полностью разрушенным районам, уточнил Мунир аль-Барш.
Как сообщали СМИ, сегодня Армия обороны Израиля дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице. Как позднее заявили в ЦАХАЛ, израильские военные не отдавали такой приказ. Утверждается, что они удовлетворили просьбу директора больницы и дали возможность некоторым людям эвакуироваться по безопасному пути.
Как сообщал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, силы ЦАХАЛ смогли войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее израильские военные заявили, что нашли на территории больницы командный центр ХАМАС и принадлежавшие ему инфраструктуру и оружие. При этом главврач медучреждения опроверг утверждения, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся бойцы палестинского движения.
В четверг газета The Washington Post написала, что Израиль не нашел явных доказательств активности ХАМАС в медицинском комплексе "Аш-Шифа", из-за чего западные страны, в том числе США, усилили давление, чтобы Тель-Авив согласился на паузу в боевых действиях.
В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность происходящим в "Аш-Шифе", отметив, что медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.