https://ria.ru/20231118/bolnitsa-1910256636.html

СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа остаются более ста раненых

СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа остаются более ста раненых - РИА Новости, 18.11.2023

СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа остаются более ста раненых

Более ста раненых и пять врачей остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа после приказа израильских военных о полной эвакуации госпиталя, сообщил телеканал... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T12:10

2023-11-18T12:10

2023-11-18T13:53

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ДОХА, 18 ноя — РИА Новости. Более ста раненых и пять врачей остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа после приказа израильских военных о полной эвакуации госпиталя, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в анклаве Мунира аль-Барша."В больнице "Аш-Шифа" остались 120 раненых и пять врачей после истечения часа, который израильские военные дали медперсоналу, больным и нашедшим убежище в госпитале, чтобы его покинуть", — отметил он.Сейчас около пяти тысяч укрывавшихся в комплексе человек и 450 больных и раненых в сопровождении врачей пешком добираются до больниц на юге сектора Газа. Они преодолели только два из 25 километров, которые им нужно пройти по полностью разрушенным районам, уточнил Мунир аль-Барш.Как сообщали СМИ, сегодня Армия обороны Израиля дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице. Как позднее заявили в ЦАХАЛ, израильские военные не отдавали такой приказ. Утверждается, что они удовлетворили просьбу директора больницы и дали возможность некоторым людям эвакуироваться по безопасному пути.Как сообщал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, силы ЦАХАЛ смогли войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее израильские военные заявили, что нашли на территории больницы командный центр ХАМАС и принадлежавшие ему инфраструктуру и оружие. При этом главврач медучреждения опроверг утверждения, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся бойцы палестинского движения.В четверг газета The Washington Post написала, что Израиль не нашел явных доказательств активности ХАМАС в медицинском комплексе "Аш-Шифа", из-за чего западные страны, в том числе США, усилили давление, чтобы Тель-Авив согласился на паузу в боевых действиях.В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность происходящим в "Аш-Шифе", отметив, что медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231117/gaza-1910127879.html

https://ria.ru/20231118/gaza-1910210268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сша, стефан дюжаррик, владимир путин, хамас, оон