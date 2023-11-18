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В Киеве жалуются на перенаправление боеприпасов из США в Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/boepripasy-1910265159.html
В Киеве жалуются на перенаправление боеприпасов из США в Израиль, пишут СМИ
В Киеве жалуются на перенаправление боеприпасов из США в Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
В Киеве жалуются на перенаправление боеприпасов из США в Израиль, пишут СМИ
Украинские депутаты жалуются на недостаток боеприпасов на фоне решения США перенаправить зарезервированные для Украины снаряды в Израиль, сообщает издание... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:21
2023-11-18T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские депутаты жалуются на недостаток боеприпасов на фоне решения США перенаправить зарезервированные для Украины снаряды в Израиль, сообщает издание Defense One. Ранее издание Axios сообщало, что США планируют передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Украины. "Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны все ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов", - приводит Defense One слова украинского депутата Егора Черниева. Депутат Верховной рады Александра Устинова отметила, что часто посещает фронт, но теперь она боится туда приезжать, поскольку "людям буквально нечем стрелять". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html
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в мире, украина, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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В Киеве жалуются на перенаправление боеприпасов из США в Израиль, пишут СМИ

Defense One: украинские депутаты жалуются на передачу боеприпасов из США Израилю

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские депутаты жалуются на недостаток боеприпасов на фоне решения США перенаправить зарезервированные для Украины снаряды в Израиль, сообщает издание Defense One.
Ранее издание Axios сообщало, что США планируют передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Украины.
"Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны все ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов", - приводит Defense One слова украинского депутата Егора Черниева.
Депутат Верховной рады Александра Устинова отметила, что часто посещает фронт, но теперь она боится туда приезжать, поскольку "людям буквально нечем стрелять".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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