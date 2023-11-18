В Киеве жалуются на перенаправление боеприпасов из США в Израиль, пишут СМИ
Defense One: украинские депутаты жалуются на передачу боеприпасов из США Израилю
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские депутаты жалуются на недостаток боеприпасов на фоне решения США перенаправить зарезервированные для Украины снаряды в Израиль, сообщает издание Defense One.
Ранее издание Axios сообщало, что США планируют передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые были зарезервированы для Украины.
"Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны все ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов", - приводит Defense One слова украинского депутата Егора Черниева.
Депутат Верховной рады Александра Устинова отметила, что часто посещает фронт, но теперь она боится туда приезжать, поскольку "людям буквально нечем стрелять".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.