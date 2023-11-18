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Специалисты рассказали о предпринимательской активности молодежи в сфере IT - РИА Новости, 18.11.2023
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09:04 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/biznes-1910236500.html
Специалисты рассказали о предпринимательской активности молодежи в сфере IT
Специалисты рассказали о предпринимательской активности молодежи в сфере IT - РИА Новости, 18.11.2023
Специалисты рассказали о предпринимательской активности молодежи в сфере IT
Каждый четвертый IT-бизнес в России открывает предприниматель младше 26 лет, 59% таких бизнесов регистрируют люди до 35 лет, а 8% приходятся на 18-летних,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:04
2023-11-18T09:04
экономика
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Каждый четвертый IT-бизнес в России открывает предприниматель младше 26 лет, 59% таких бизнесов регистрируют люди до 35 лет, а 8% приходятся на 18-летних, следует из исследования компании "Деловая среда", дочерней компании "Сбера", имеющегося в распоряжении РИА Новости. "В 2023 году мы фиксируем высокую предпринимательскую активность в сфере IT среди молодежи. Так, 59% новых IT-бизнесов было зарегистрировано людьми в возрасте до 35 лет, 23% пришлось на тех, кому еще не исполнилось 26 лет, а почти 8% на совсем юных россиян, которым на момент открытия бизнеса было 18-19 лет", - говорится в исследовании. Отмечается, что с начала года лидерами по числу предпринимателей, открывших дело в области IT, стали Москва, Московская область и Краснодарский край. В топ-5 также вошли Ленинградская и Свердловская области. Там уточнили, что большинство IT-компаний, регистрируют мужчины. Однако в 2023 году доля женщин выросла на 3% и составила четверть от всех открытых таких бизнесов.
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москва
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Дарья Буймова
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353
60
экономика, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Краснодарский край
Специалисты рассказали о предпринимательской активности молодежи в сфере IT

Каждый четвертый IT-бизнес в России открывает предприниматель младше 26 лет

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сетевое оборудование в серверной. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Каждый четвертый IT-бизнес в России открывает предприниматель младше 26 лет, 59% таких бизнесов регистрируют люди до 35 лет, а 8% приходятся на 18-летних, следует из исследования компании "Деловая среда", дочерней компании "Сбера", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В 2023 году мы фиксируем высокую предпринимательскую активность в сфере IT среди молодежи. Так, 59% новых IT-бизнесов было зарегистрировано людьми в возрасте до 35 лет, 23% пришлось на тех, кому еще не исполнилось 26 лет, а почти 8% на совсем юных россиян, которым на момент открытия бизнеса было 18-19 лет", - говорится в исследовании.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Минцифры предложило снизить размер грантов для IT-компаний
15 ноября, 22:53
Отмечается, что с начала года лидерами по числу предпринимателей, открывших дело в области IT, стали Москва, Московская область и Краснодарский край. В топ-5 также вошли Ленинградская и Свердловская области.
Там уточнили, что большинство IT-компаний, регистрируют мужчины. Однако в 2023 году доля женщин выросла на 3% и составила четверть от всех открытых таких бизнесов.
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ЭкономикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский край
 
 
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