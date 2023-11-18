https://ria.ru/20231118/biznes-1910236500.html

Специалисты рассказали о предпринимательской активности молодежи в сфере IT

Специалисты рассказали о предпринимательской активности молодежи в сфере IT - РИА Новости, 18.11.2023

Специалисты рассказали о предпринимательской активности молодежи в сфере IT

Каждый четвертый IT-бизнес в России открывает предприниматель младше 26 лет, 59% таких бизнесов регистрируют люди до 35 лет, а 8% приходятся на 18-летних,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:04

2023-11-18T09:04

2023-11-18T09:04

экономика

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Каждый четвертый IT-бизнес в России открывает предприниматель младше 26 лет, 59% таких бизнесов регистрируют люди до 35 лет, а 8% приходятся на 18-летних, следует из исследования компании "Деловая среда", дочерней компании "Сбера", имеющегося в распоряжении РИА Новости. "В 2023 году мы фиксируем высокую предпринимательскую активность в сфере IT среди молодежи. Так, 59% новых IT-бизнесов было зарегистрировано людьми в возрасте до 35 лет, 23% пришлось на тех, кому еще не исполнилось 26 лет, а почти 8% на совсем юных россиян, которым на момент открытия бизнеса было 18-19 лет", - говорится в исследовании. Отмечается, что с начала года лидерами по числу предпринимателей, открывших дело в области IT, стали Москва, Московская область и Краснодарский край. В топ-5 также вошли Ленинградская и Свердловская области. Там уточнили, что большинство IT-компаний, регистрируют мужчины. Однако в 2023 году доля женщин выросла на 3% и составила четверть от всех открытых таких бизнесов.

https://ria.ru/20231115/grant-1909706984.html

https://ria.ru/20231117/it-1910139435.html

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край