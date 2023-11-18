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Оверчук рассказал, как Байден принял делегацию России на саммите АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
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01:49 18.11.2023 (обновлено: 03:03 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/bayden-1910214521.html
Оверчук рассказал, как Байден принял делегацию России на саммите АТЭС
Оверчук рассказал, как Байден принял делегацию России на саммите АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
Оверчук рассказал, как Байден принял делегацию России на саммите АТЭС
Президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:49
2023-11-18T03:03
россия
сша
сан-франциско
джо байден
алексей оверчук
саммит атэс
в мире
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в соответствии с протоколом и как "вежливые люди", заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Вчера было протокольное мероприятие. В соответствии с протоколом нас принимали, в том числе меня приветствовал президент Байден и первая леди. Как говорится, как вежливые люди поздоровались", - сообщил он журналистам. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231118/ates-1910213982.html
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россия, сша, сан-франциско, джо байден, алексей оверчук, саммит атэс , в мире
Россия, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире
Оверчук рассказал, как Байден принял делегацию России на саммите АТЭС

Оверчук: Байден поприветствовал делегацию России на саммите АТЭС по протоколу

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в соответствии с протоколом и как "вежливые люди", заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию.
"Вчера было протокольное мероприятие. В соответствии с протоколом нас принимали, в том числе меня приветствовал президент Байден и первая леди. Как говорится, как вежливые люди поздоровались", - сообщил он журналистам.
Статуя Тони Беннета около отеля Fairmont в районе Ноб-Хилл, Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Оверчук оценил саммит АТЭС как успешный
01:40
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
 
РоссияСШАСан-ФранцискоДжо БайденАлексей ОверчукСаммит АТЭСВ мире
 
 
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