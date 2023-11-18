https://ria.ru/20231118/bayden-1910214521.html

Оверчук рассказал, как Байден принял делегацию России на саммите АТЭС

Оверчук рассказал, как Байден принял делегацию России на саммите АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023

Оверчук рассказал, как Байден принял делегацию России на саммите АТЭС

Президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:49

2023-11-18T01:49

2023-11-18T03:03

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в соответствии с протоколом и как "вежливые люди", заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Вчера было протокольное мероприятие. В соответствии с протоколом нас принимали, в том числе меня приветствовал президент Байден и первая леди. Как говорится, как вежливые люди поздоровались", - сообщил он журналистам. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

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