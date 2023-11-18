https://ria.ru/20231118/bayden-1910208963.html
Аналитики оценили слова Байдена о "диктаторе" на встрече с Си Цзиньпином
Аналитики оценили слова Байдена о "диктаторе" на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 18.11.2023
Аналитики оценили слова Байдена о "диктаторе" на встрече с Си Цзиньпином
Заявления и шаги президента США Джо Байдена, предпринятые им вскоре после проведения личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, фактически сводят на нет... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T00:09
2023-11-18T00:09
2023-11-18T00:09
сша
вашингтон (штат)
китай
в мире
джо байден
си цзиньпин
эрл расмуссен
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Заявления и шаги президента США Джо Байдена, предпринятые им вскоре после проведения личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, фактически сводят на нет конструктивные итоги первых за долгое время очных контактов лидеров двух стран, полагают опрошенные РИА Новости американские аналитики. Двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в среду на полях проходящего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС. По итогам контактов, которые сам президент США охарактеризовал как конструктивные, было объявлено о возобновлении диалога между Вашингтоном и Пекином, начале сотрудничества в области искусственного интеллекта и других значимых результатах. Однако на последовавшей за встречей с Си Цзиньпином пресс-конференции Байден не постеснялся в выражениях и назвал своего китайского визави "диктатором". Его слова молниеносно вызвали реакцию со стороны официального Пекина. Так, в МИД КНР назвали высказывание хозяина Белого дома "неправильным и безответственным". "Наша политика и риторика продолжают способствовать росту напряженности, а не ее снижению", - заявил РИА новости отставной подполковник армии США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Он добавил, что, "пока США не выйдут из своей пещеры и не осознают, что мир меняется, требуя кооперации", отношения с другими странами Вашингтону улучшить не удастся. "Весь мир двинется вперед, оставив позади США и их ближайших союзников", - уверен Расмуссен. По мнению аналитика, подобные заявления президента Джо Байдена демонстрируют "замкнутость и враждебность" американского политического истеблишмента. "Устаревший" миропорядокКак отмечает в свою очередь бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди, решение Байдена столь нелицеприятно отозваться о его китайском визави "объясняет, почему США пребывают в таком упадке". Кроме того, полагает Джиральди, на сегодняшний день в Вашингтоне нет "никого достаточно разумного", чтобы изменить этот тренд во внешнеполитическом курсе страны. Его словам вторит канадский историк, политический комментатор и редактор журнала "Канадское патриотическое обозрение" Мэттью Эррет. "Встреча Байдена с Си Цзиньпином отражала устаревший и примитивный мировой порядок, который рассыпается под натиском собственных противоречий и отчаянно пытается казаться актуальным в XXI веке", - указал Эррет. Согласно его позиции, действующий президент США представляет собой "идеальное воплощение коррупции, самообмана и эгоцентризма либеральной интеллигенции поколения бэби-бумеров". Как полагает канадский эксперт, представители этого поколения контролируют политику Запада полвека, при этом "не предлагая ничего подлинного остальному миру". США, добавляет Эррет, необходимо конструктивно сотрудничать с Китаем для построения нового миропорядка, который отвечал бы интересам всех сторон. "Если США сами хотят выжить в бурях войны и экономического коллапса, которые они в значительной степени сами навлекли на себя, то это в значительной степени будет возможно благодаря усилиям Китая по построению новой системы, основанной на сотрудничестве, промышленном росте и мире", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231117/bayden-1910040251.html
https://ria.ru/20231116/china-1909744495.html
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сша, вашингтон (штат), китай, в мире, джо байден, си цзиньпин, эрл расмуссен, центральное разведывательное управление (цру), саммит атэс
США, Вашингтон (штат), Китай, В мире, Джо Байден, Си Цзиньпин, Эрл Расмуссен, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Саммит АТЭС
Аналитики оценили слова Байдена о "диктаторе" на встрече с Си Цзиньпином
Эксперты: Байден словами про диктатора нивелирует успех саммита с Си Цзиньпином
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Заявления и шаги президента США Джо Байдена, предпринятые им вскоре после проведения личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, фактически сводят на нет конструктивные итоги первых за долгое время очных контактов лидеров двух стран, полагают опрошенные РИА Новости американские аналитики.
Двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в среду на полях проходящего в Сан-Франциско
саммита стран АТЭС. По итогам контактов, которые сам президент США охарактеризовал как конструктивные, было объявлено о возобновлении диалога между Вашингтоном
и Пекином
, начале сотрудничества в области искусственного интеллекта и других значимых результатах.
"Скандально": Пушков оценил провал Байдена после встречи с Си Цзиньпином
Однако на последовавшей за встречей с Си Цзиньпином пресс-конференции Байден не постеснялся в выражениях и назвал своего китайского визави "диктатором". Его слова молниеносно вызвали реакцию со стороны официального Пекина. Так, в МИД КНР назвали высказывание хозяина Белого дома "неправильным и безответственным".
"Наша политика и риторика продолжают способствовать росту напряженности, а не ее снижению", - заявил РИА новости отставной подполковник армии США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен
. Он добавил, что, "пока США не выйдут из своей пещеры и не осознают, что мир меняется, требуя кооперации", отношения с другими странами Вашингтону улучшить не удастся.
"Весь мир двинется вперед, оставив позади США и их ближайших союзников", - уверен Расмуссен. По мнению аналитика, подобные заявления президента Джо Байдена демонстрируют "замкнутость и враждебность" американского политического истеблишмента.
Как отмечает в свою очередь бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди
, решение Байдена столь нелицеприятно отозваться о его китайском визави "объясняет, почему США пребывают в таком упадке". Кроме того, полагает Джиральди, на сегодняшний день в Вашингтоне нет "никого достаточно разумного", чтобы изменить этот тренд во внешнеполитическом курсе страны.
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин
Его словам вторит канадский историк, политический комментатор и редактор журнала "Канадское патриотическое обозрение" Мэттью Эррет.
"Встреча Байдена с Си Цзиньпином отражала устаревший и примитивный мировой порядок, который рассыпается под натиском собственных противоречий и отчаянно пытается казаться актуальным в XXI веке", - указал Эррет.
Согласно его позиции, действующий президент США представляет собой "идеальное воплощение коррупции, самообмана и эгоцентризма либеральной интеллигенции поколения бэби-бумеров". Как полагает канадский эксперт, представители этого поколения контролируют политику Запада полвека, при этом "не предлагая ничего подлинного остальному миру".
США, добавляет Эррет, необходимо конструктивно сотрудничать с Китаем для построения нового миропорядка, который отвечал бы интересам всех сторон.
"Если США сами хотят выжить в бурях войны и экономического коллапса, которые они в значительной степени сами навлекли на себя, то это в значительной степени будет возможно благодаря усилиям Китая по построению новой системы, основанной на сотрудничестве, промышленном росте и мире", - резюмировал собеседник агентства.
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