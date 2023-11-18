https://ria.ru/20231118/bayden-1910208963.html

Аналитики оценили слова Байдена о "диктаторе" на встрече с Си Цзиньпином

Аналитики оценили слова Байдена о "диктаторе" на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 18.11.2023

Аналитики оценили слова Байдена о "диктаторе" на встрече с Си Цзиньпином

Заявления и шаги президента США Джо Байдена, предпринятые им вскоре после проведения личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, фактически сводят на нет... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T00:09

2023-11-18T00:09

2023-11-18T00:09

сша

вашингтон (штат)

китай

в мире

джо байден

си цзиньпин

эрл расмуссен

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Заявления и шаги президента США Джо Байдена, предпринятые им вскоре после проведения личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, фактически сводят на нет конструктивные итоги первых за долгое время очных контактов лидеров двух стран, полагают опрошенные РИА Новости американские аналитики. Двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в среду на полях проходящего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС. По итогам контактов, которые сам президент США охарактеризовал как конструктивные, было объявлено о возобновлении диалога между Вашингтоном и Пекином, начале сотрудничества в области искусственного интеллекта и других значимых результатах. Однако на последовавшей за встречей с Си Цзиньпином пресс-конференции Байден не постеснялся в выражениях и назвал своего китайского визави "диктатором". Его слова молниеносно вызвали реакцию со стороны официального Пекина. Так, в МИД КНР назвали высказывание хозяина Белого дома "неправильным и безответственным". "Наша политика и риторика продолжают способствовать росту напряженности, а не ее снижению", - заявил РИА новости отставной подполковник армии США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Он добавил, что, "пока США не выйдут из своей пещеры и не осознают, что мир меняется, требуя кооперации", отношения с другими странами Вашингтону улучшить не удастся. "Весь мир двинется вперед, оставив позади США и их ближайших союзников", - уверен Расмуссен. По мнению аналитика, подобные заявления президента Джо Байдена демонстрируют "замкнутость и враждебность" американского политического истеблишмента. "Устаревший" миропорядокКак отмечает в свою очередь бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди, решение Байдена столь нелицеприятно отозваться о его китайском визави "объясняет, почему США пребывают в таком упадке". Кроме того, полагает Джиральди, на сегодняшний день в Вашингтоне нет "никого достаточно разумного", чтобы изменить этот тренд во внешнеполитическом курсе страны. Его словам вторит канадский историк, политический комментатор и редактор журнала "Канадское патриотическое обозрение" Мэттью Эррет. "Встреча Байдена с Си Цзиньпином отражала устаревший и примитивный мировой порядок, который рассыпается под натиском собственных противоречий и отчаянно пытается казаться актуальным в XXI веке", - указал Эррет. Согласно его позиции, действующий президент США представляет собой "идеальное воплощение коррупции, самообмана и эгоцентризма либеральной интеллигенции поколения бэби-бумеров". Как полагает канадский эксперт, представители этого поколения контролируют политику Запада полвека, при этом "не предлагая ничего подлинного остальному миру". США, добавляет Эррет, необходимо конструктивно сотрудничать с Китаем для построения нового миропорядка, который отвечал бы интересам всех сторон. "Если США сами хотят выжить в бурях войны и экономического коллапса, которые они в значительной степени сами навлекли на себя, то это в значительной степени будет возможно благодаря усилиям Китая по построению новой системы, основанной на сотрудничестве, промышленном росте и мире", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231117/bayden-1910040251.html

https://ria.ru/20231116/china-1909744495.html

https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html

сша

вашингтон (штат)

китай

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сша, вашингтон (штат), китай, в мире, джо байден, си цзиньпин, эрл расмуссен, центральное разведывательное управление (цру), саммит атэс