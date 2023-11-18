https://ria.ru/20231118/babakov-1910232664.html
В Госдуме отреагировали на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине
В Госдуме отреагировали на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине - РИА Новости, 18.11.2023
В Госдуме отреагировали на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине
Зампред Госдумы РФ Александр Бабаков, комментируя РИА Новости слова президента США Джо Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине, назвал политику США "неоколониальной" РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:13
2023-11-18T08:13
2023-11-18T08:13
сша
китай
си цзиньпин
джо байден
госдума рф
александр бабаков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампред Госдумы РФ Александр Бабаков, комментируя РИА Новости слова президента США Джо Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине, назвал политику США "неоколониальной" и заявил, что Байдена нельзя рассматривать в качестве международного партнера. МИД Китая ранее резко отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. "Надо понимать, что назвать лидера крупнейшей по населению и по размеру экономики страны мира Си Цзиньпина "диктатором", не просто оговорочка немолодого и забывчивого Байдена. Это – официальная неоколониальная позиция всего американского политического истеблишмента", - сообщил Бабаков. Неоколониальная политика - не только стратегия, это сегодняшняя миссия США, отметил он. При этом США считают, что силовое преимущество является единственным инструментом в построении выгодных, в том числе и торговых, отношений, сообщил политик. Все последние годы США в одностороннем порядке целенаправленно вводят жесткие заградительные пошлины касательно таких отраслей китайской промышленности как технологии, сталь, алюминий, сельское хозяйство и многие другие, добавил он. "Мы считаем такую риторику в отношении лидера КНР явным проявлением двуличия и недружественных шагов со стороны США. Более того, если президент США Байден не понимает цену слова, то его нельзя даже рассматривать в качестве международного партнера", - сказал Бабаков. На этом фоне разительно отличаются взаимоотношения лидеров России и Китая, которые относятся к своим заявлениям очень ответственно и всегда держат свое слово, демонстрируя стремление к объединяющей повестке как в рамках двусторонних, так и в рамках многосторонних взаимоотношений, том числе в рамках БРИКС, и при этом всегда учитывают интересы народов своих стран, отметил политик.
https://ria.ru/20231116/kitay_ssha-1909848179.html
https://ria.ru/20231118/politika-1910086712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, си цзиньпин, джо байден, госдума рф, александр бабаков
США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Госдума РФ, Александр Бабаков
В Госдуме отреагировали на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине
Бабаков заявил о неоколониализме США после слов Байдена о диктаторе Си Цзиньпине
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампред Госдумы РФ Александр Бабаков, комментируя РИА Новости слова президента США Джо Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине, назвал политику США "неоколониальной" и заявил, что Байдена нельзя рассматривать в качестве международного партнера.
МИД Китая ранее резко отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
"Надо понимать, что назвать лидера крупнейшей по населению и по размеру экономики страны мира Си Цзиньпина "диктатором", не просто оговорочка немолодого и забывчивого Байдена. Это – официальная неоколониальная позиция всего американского политического истеблишмента", - сообщил Бабаков.
Неоколониальная политика - не только стратегия, это сегодняшняя миссия США, отметил он.
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При этом США считают, что силовое преимущество является единственным инструментом в построении выгодных, в том числе и торговых, отношений, сообщил политик. Все последние годы США в одностороннем порядке целенаправленно вводят жесткие заградительные пошлины касательно таких отраслей китайской промышленности как технологии, сталь, алюминий, сельское хозяйство и многие другие, добавил он.
"Мы считаем такую риторику в отношении лидера КНР явным проявлением двуличия и недружественных шагов со стороны США. Более того, если президент США Байден не понимает цену слова, то его нельзя даже рассматривать в качестве международного партнера", - сказал Бабаков.
На этом фоне разительно отличаются взаимоотношения лидеров России и Китая, которые относятся к своим заявлениям очень ответственно и всегда держат свое слово, демонстрируя стремление к объединяющей повестке как в рамках двусторонних, так и в рамках многосторонних взаимоотношений, том числе в рамках БРИКС
, и при этом всегда учитывают интересы народов своих стран, отметил политик.
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