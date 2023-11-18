https://ria.ru/20231118/babakov-1910232664.html

В Госдуме отреагировали на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине

В Госдуме отреагировали на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине - РИА Новости, 18.11.2023

В Госдуме отреагировали на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине

Зампред Госдумы РФ Александр Бабаков, комментируя РИА Новости слова президента США Джо Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине, назвал политику США "неоколониальной" РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T08:13

2023-11-18T08:13

2023-11-18T08:13

сша

китай

си цзиньпин

джо байден

госдума рф

александр бабаков

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампред Госдумы РФ Александр Бабаков, комментируя РИА Новости слова президента США Джо Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине, назвал политику США "неоколониальной" и заявил, что Байдена нельзя рассматривать в качестве международного партнера. МИД Китая ранее резко отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. "Надо понимать, что назвать лидера крупнейшей по населению и по размеру экономики страны мира Си Цзиньпина "диктатором", не просто оговорочка немолодого и забывчивого Байдена. Это – официальная неоколониальная позиция всего американского политического истеблишмента", - сообщил Бабаков. Неоколониальная политика - не только стратегия, это сегодняшняя миссия США, отметил он. При этом США считают, что силовое преимущество является единственным инструментом в построении выгодных, в том числе и торговых, отношений, сообщил политик. Все последние годы США в одностороннем порядке целенаправленно вводят жесткие заградительные пошлины касательно таких отраслей китайской промышленности как технологии, сталь, алюминий, сельское хозяйство и многие другие, добавил он. "Мы считаем такую риторику в отношении лидера КНР явным проявлением двуличия и недружественных шагов со стороны США. Более того, если президент США Байден не понимает цену слова, то его нельзя даже рассматривать в качестве международного партнера", - сказал Бабаков. На этом фоне разительно отличаются взаимоотношения лидеров России и Китая, которые относятся к своим заявлениям очень ответственно и всегда держат свое слово, демонстрируя стремление к объединяющей повестке как в рамках двусторонних, так и в рамках многосторонних взаимоотношений, том числе в рамках БРИКС, и при этом всегда учитывают интересы народов своих стран, отметил политик.

https://ria.ru/20231116/kitay_ssha-1909848179.html

https://ria.ru/20231118/politika-1910086712.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, китай, си цзиньпин, джо байден, госдума рф, александр бабаков