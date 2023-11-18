https://ria.ru/20231118/ates-1910221664.html
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик - РИА Новости, 18.11.2023
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик
Чтобы политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества была эффективной, необходимо реагирование на интересы всех людей и экономик,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T03:55
2023-11-18T03:55
2023-11-18T03:55
сан-франциско
калифорния
сша
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Чтобы политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества была эффективной, необходимо реагирование на интересы всех людей и экономик, говорится в декларации по итогам саммита АТЭС. "Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективные политики, прежде всего, требуют реагирования на интересы всех наших людей и экономик", - указано в документе. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходило с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231118/deklaratsiya-1910221286.html
сан-франциско
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сан-франциско, калифорния, сша, саммит атэс
Сан-Франциско, Калифорния, США, Саммит АТЭС
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик
Декларация: для успеха политики АТЭС нужно реагировать на интересы всех экономик