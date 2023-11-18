https://ria.ru/20231118/ates-1910221664.html

На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик

На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик - РИА Новости, 18.11.2023

На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик

Чтобы политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества была эффективной, необходимо реагирование на интересы всех людей и экономик,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T03:55

2023-11-18T03:55

2023-11-18T03:55

сан-франциско

калифорния

сша

саммит атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Чтобы политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества была эффективной, необходимо реагирование на интересы всех людей и экономик, говорится в декларации по итогам саммита АТЭС. "Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективные политики, прежде всего, требуют реагирования на интересы всех наших людей и экономик", - указано в документе. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходило с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/deklaratsiya-1910221286.html

сан-франциско

калифорния

сша

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сан-франциско, калифорния, сша, саммит атэс