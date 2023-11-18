Рейтинг@Mail.ru
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/ates-1910221664.html
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик - РИА Новости, 18.11.2023
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик
Чтобы политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества была эффективной, необходимо реагирование на интересы всех людей и экономик,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T03:55
2023-11-18T03:55
сан-франциско
калифорния
сша
саммит атэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f544e5600bd315e4c841d0b3762a683f.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Чтобы политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества была эффективной, необходимо реагирование на интересы всех людей и экономик, говорится в декларации по итогам саммита АТЭС. "Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективные политики, прежде всего, требуют реагирования на интересы всех наших людей и экономик", - указано в документе. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходило с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231118/deklaratsiya-1910221286.html
сан-франциско
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc53009c221ca60e78caa6cc8e1e2f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сан-франциско, калифорния, сша, саммит атэс
Сан-Франциско, Калифорния, США, Саммит АТЭС
На саммите АТЭС отметили важность реагирования на интересы всех экономик

Декларация: для успеха политики АТЭС нужно реагировать на интересы всех экономик

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Чтобы политика стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества была эффективной, необходимо реагирование на интересы всех людей и экономик, говорится в декларации по итогам саммита АТЭС.
"Здесь, в Сан-Франциско, мы подчеркнули, что эффективные политики, прежде всего, требуют реагирования на интересы всех наших людей и экономик", - указано в документе.
Встреча лидеров стран на саммите АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Источник: мусульманские страны надавили на США при принятии декларации АТЭС
03:43
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходило с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
 
Сан-ФранцискоКалифорнияСШАСаммит АТЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала