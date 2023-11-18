https://ria.ru/20231118/ates-1910216678.html

Россия представила на саммите АТЭС план по развитию транспортных коридоров

Россия представила на саммите АТЭС план по развитию транспортных коридоров - РИА Новости, 18.11.2023

Россия представила на саммите АТЭС план по развитию транспортных коридоров

Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) представила свои инициативы в области развития транспортных коридоров, заявил... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T02:18

2023-11-18T02:18

2023-11-18T02:18

россия

балтийское море

экономика

алексей оверчук

саммит атэс

сан-франциско

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя - РИА Новости. Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) представила свои инициативы в области развития транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию. "Мы подчеркнули важность сохранения бесперебойных цепочек поставок. И мы также представили экономическим лидерам наши инициативы в области связанности, а также инвестиций и развития, создания и улучшения нашей железнодорожной инфраструктуры", - сообщил он журналистам. Оверчук в частности, отметил модернизацию и совершенствование маршрута в восточной части России, "которая сможет поддерживать хорошие товарные потоки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Запад". "Мы также представили экономическим лидерам нашу инициативу по созданию коридора север-юг с Балтийским морем и Персидским заливом", - добавил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/atem-1910214090.html

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балтийское море

сан-франциско

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россия, балтийское море, экономика, алексей оверчук, саммит атэс , сан-франциско