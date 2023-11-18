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Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
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01:52 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/ates-1910214649.html
Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС
Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС
Представители стран, не входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, присутствовали на саммите объединения в Сан-Франциско, однако вопрос о... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:52
2023-11-18T01:52
алексей оверчук
саммит атэс
сан-франциско
россия
индия
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя – РИА Новости. Представители стран, не входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, присутствовали на саммите объединения в Сан-Франциско, однако вопрос о расширении данной структуры будет решаться путем достижения консенсуса, заявил в пятницу журналистам глава российской делегации, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Здесь присутствовали представители Индии и Колумбии, но знаете, все эти вопросы в АТЭС решаются консенсусом", - сказал Оверчук, отвечая на просьбу дать оценку перспективам расширения численности стран АТЭС.
https://ria.ru/20231118/atem-1910214090.html
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алексей оверчук, саммит атэс , сан-франциско, россия, индия
Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Сан-Франциско, Россия, Индия
Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС

Оверчук: вопрос расширения АТЭС будет решаться консенсусом стран объединения

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя – РИА Новости. Представители стран, не входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, присутствовали на саммите объединения в Сан-Франциско, однако вопрос о расширении данной структуры будет решаться путем достижения консенсуса, заявил в пятницу журналистам глава российской делегации, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Здесь присутствовали представители Индии и Колумбии, но знаете, все эти вопросы в АТЭС решаются консенсусом", - сказал Оверчук, отвечая на просьбу дать оценку перспективам расширения численности стран АТЭС.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В декларации АТЭС нет токсичных политсюжетов, сообщил Оверчук
01:43
 
Алексей ОверчукСаммит АТЭССан-ФранцискоРоссияИндия
 
 
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