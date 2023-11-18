https://ria.ru/20231118/ates-1910214649.html
Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС
Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023
Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС
Представители стран, не входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, присутствовали на саммите объединения в Сан-Франциско, однако вопрос о... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:52
2023-11-18T01:52
2023-11-18T01:52
алексей оверчук
саммит атэс
сан-франциско
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f544e5600bd315e4c841d0b3762a683f.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя – РИА Новости. Представители стран, не входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, присутствовали на саммите объединения в Сан-Франциско, однако вопрос о расширении данной структуры будет решаться путем достижения консенсуса, заявил в пятницу журналистам глава российской делегации, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Здесь присутствовали представители Индии и Колумбии, но знаете, все эти вопросы в АТЭС решаются консенсусом", - сказал Оверчук, отвечая на просьбу дать оценку перспективам расширения численности стран АТЭС.
https://ria.ru/20231118/atem-1910214090.html
сан-франциско
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc53009c221ca60e78caa6cc8e1e2f18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей оверчук, саммит атэс , сан-франциско, россия, индия
Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Сан-Франциско, Россия, Индия
Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС
Оверчук: вопрос расширения АТЭС будет решаться консенсусом стран объединения