https://ria.ru/20231118/ates-1910214649.html

Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС

Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС - РИА Новости, 18.11.2023

Оверчук прокомментировал возможность расширения АТЭС

Представители стран, не входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, присутствовали на саммите объединения в Сан-Франциско, однако вопрос о... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:52

2023-11-18T01:52

2023-11-18T01:52

алексей оверчук

саммит атэс

сан-франциско

россия

индия

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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя – РИА Новости. Представители стран, не входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, присутствовали на саммите объединения в Сан-Франциско, однако вопрос о расширении данной структуры будет решаться путем достижения консенсуса, заявил в пятницу журналистам глава российской делегации, зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Здесь присутствовали представители Индии и Колумбии, но знаете, все эти вопросы в АТЭС решаются консенсусом", - сказал Оверчук, отвечая на просьбу дать оценку перспективам расширения численности стран АТЭС.

https://ria.ru/20231118/atem-1910214090.html

сан-франциско

россия

индия

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2023

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алексей оверчук, саммит атэс , сан-франциско, россия, индия