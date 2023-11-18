Рейтинг@Mail.ru
На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 18.11.2023 (обновлено: 10:08 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/artilleriya-1910225543.html
На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"*
На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - РИА Новости, 18.11.2023
На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"*
Вооруженные силы нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:07
2023-11-18T10:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
кременная
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.Российские подразделения, артиллерия и армейская авиация наносили удары по противнику в районе Торского и Серебрянского лесничества. Под них, помимо 12-й бригады спецназначения "Азов"*, попали штурмовые группы 47-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины."В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Потери противника на направлении составили до ста военнослужащих ВСУ", — сказал Савчук. Кроме того, средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Кременной.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231116/voennye-1909828142.html
россия
украина
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51ba08d4f7b2ce6967e8ed878c168986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, кременная, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кременная, Вооруженные силы Украины, В мире
На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"*

Российские бойцы на Краснолиманском направлении нанесли поражение силам "Азова"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
Российские подразделения, артиллерия и армейская авиация наносили удары по противнику в районе Торского и Серебрянского лесничества. Под них, помимо 12-й бригады спецназначения "Азов"*, попали штурмовые группы 47-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины.
"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Потери противника на направлении составили до ста военнослужащих ВСУ", — сказал Савчук.
Кроме того, средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Кременной.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
16 ноября, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКременнаяВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала