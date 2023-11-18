https://ria.ru/20231118/artilleriya-1910225543.html
На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"*
На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - РИА Новости, 18.11.2023
На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"*
Вооруженные силы нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:07
2023-11-18T05:07
2023-11-18T10:08
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.Российские подразделения, артиллерия и армейская авиация наносили удары по противнику в районе Торского и Серебрянского лесничества. Под них, помимо 12-й бригады спецназначения "Азов"*, попали штурмовые группы 47-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины."В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Потери противника на направлении составили до ста военнослужащих ВСУ", — сказал Савчук. Кроме того, средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Кременной.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231116/voennye-1909828142.html
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россия, украина, кременная, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кременная, Вооруженные силы Украины, В мире
На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"*
Российские бойцы на Краснолиманском направлении нанесли поражение силам "Азова"