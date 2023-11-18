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Минобороны Армении заявило о ранении военного при обстреле Азербайджаном - РИА Новости, 18.11.2023
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17:14 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/armeniya-1910298084.html
Минобороны Армении заявило о ранении военного при обстреле Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о ранении военного при обстреле Азербайджаном - РИА Новости, 18.11.2023
Минобороны Армении заявило о ранении военного при обстреле Азербайджаном
Министерство обороны Армении заявило в субботу о ранении военнослужащего в результате обстрела со стороны Азербайджана, в азербайджанском военном ведомстве эту... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:14
2023-11-18T17:14
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в субботу о ранении военнослужащего в результате обстрела со стороны Азербайджана, в азербайджанском военном ведомстве эту информацию опровергли. В сообщении в телеграм-канале армянского минобороны говорится, что 18 ноября "примерно 9.50 (8.50 мск) в результате выстрела, произведенного (военнослужащими - ред.) ВС Азербайджана в направлении армянской позиции, расположенной на участке седа Паруйр Севак, огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части минобороны Армении". Отмечается, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как средней тяжести, в настоящее время опасности для его жизни нет. В минобороны добавили, что проводится расследование обстоятельств случившегося. Между тем минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле позиций ВС Армении на границе. В сообщении оборонного ведомства говорится, что "распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что якобы в 09:50 18 ноября подразделения азербайджанской армии открыли огонь по позициям вооруженных сил Армении в направлении границы, и в результате обстрела получил ранение один военнослужащий, является абсолютной ложью".
https://ria.ru/20231118/eskalatsiya-1910276513.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Минобороны Армении заявило о ранении военного при обстреле Азербайджаном

Армения заявила о ранении военного при обстреле Азербайджаном, Баку это отрицает

© Фото : Минобороны АрменииАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Минобороны Армении
Армянские военнослужащие. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в субботу о ранении военнослужащего в результате обстрела со стороны Азербайджана, в азербайджанском военном ведомстве эту информацию опровергли.
В сообщении в телеграм-канале армянского минобороны говорится, что 18 ноября "примерно 9.50 (8.50 мск) в результате выстрела, произведенного (военнослужащими - ред.) ВС Азербайджана в направлении армянской позиции, расположенной на участке седа Паруйр Севак, огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части минобороны Армении".
Отмечается, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как средней тяжести, в настоящее время опасности для его жизни нет. В минобороны добавили, что проводится расследование обстоятельств случившегося.
Между тем минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле позиций ВС Армении на границе. В сообщении оборонного ведомства говорится, что "распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что якобы в 09:50 18 ноября подразделения азербайджанской армии открыли огонь по позициям вооруженных сил Армении в направлении границы, и в результате обстрела получил ранение один военнослужащий, является абсолютной ложью".
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Вчера, 14:53
 
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