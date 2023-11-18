https://ria.ru/20231118/armeniya-1910273813.html

Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, заявил Пашинян

Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, заявил Пашинян - РИА Новости, 18.11.2023

Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, заявил Пашинян

Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, однако Баку пока не подтвердил приверженность трем принципам, предлагаемы Ереваном, заявил в субботу... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:36

2023-11-18T14:36

2023-11-18T15:20

в мире

никол пашинян

азербайджан

армения

ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы, однако Баку пока не подтвердил приверженность трем принципам, предлагаемы Ереваном, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян."Основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло в результате моих встреч в Брюсселе с президентом Азербайджана при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля", - сказал Пашинян. Он уточнил, что эти договоренности были зафиксированы в заявлениях Мишеля по итогам трехсторонних встреч в мае и июле нынешнего года.Тем не менее, он добавил, что Ереван и Баку пока говорят на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга. Пашинян считает, что для этого есть объективные причины - длительный конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, атмосфера ненависти, длившаяся десятилетиями. Он добавил, что это в той или иной мере касается, как Азербайджана, так и Армении."Но Азербайджан никогда публично не ссылался на три принципа (предлагаемые Арменией - ред.), не подтвердил свою приверженность этим принципам, что углубляет атмосферу недоверия", - заявил премьер.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.

https://ria.ru/20231108/karabakh-1908193945.html

https://ria.ru/20231110/zayavlenie-1908789562.html

азербайджан

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, никол пашинян, азербайджан, армения, ильхам алиев