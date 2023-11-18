https://ria.ru/20231118/an-2-1910219046.html

Врачи рассказали о состоянии пилотов потерпевшего крушение на Чукотке Ан-2

Врачи рассказали о состоянии пилотов потерпевшего крушение на Чукотке Ан-2 - РИА Новости, 18.11.2023

Врачи рассказали о состоянии пилотов потерпевшего крушение на Чукотке Ан-2

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние капитана и пилота Ан-2, потерпевшего крушение на Чукотке на прошлой неделе, сообщила заместитель главврача... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T03:13

2023-11-18T03:13

2023-11-18T10:58

ан-2

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Врачи оценивают как удовлетворительное состояние капитана и пилота Ан-2, потерпевшего крушение на Чукотке на прошлой неделе, сообщила заместитель главврача Чукотской окружной больницы Эмилия Рамазанова. Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа на борту в пятницу, 10 ноября, перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашла поисковая группа из числа работников артелей. Все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Их доставили в артели. В субботу за пилотами прилетел борт санавиации. Пассажир Ан-2 получил ушибы мягких тканей и от транспортировки отказался. Капитана самолета успешно прооперировали. Один из участвовавших в поисках сотрудник местной артели рассказал РИА Новости, что капитан Ан-2 получил переломы обеих ног и провел на морозе больше 10 часов в ожидании помощи. Нашли его шесть сотрудников артелей, в пургу они пять часов поднимались на сопку по глубокому снегу, чтобы найти пострадавшего. "В настоящее время состояние пациентов расценивается как удовлетворительное. Продолжают лечение в травматологическом отделении", - отметила Рамазанова на видео в Telegram-канале больницы. Врач анестезиолог-реаниматолог окружной больницы Олег Беспрозванных на видео уточнил, что капитан самолета был в тяжелом состоянии за счет открытых переломов ног, кровопотери и переохлаждения.

https://ria.ru/20231112/zakrylki-1908991484.html

https://ria.ru/20231102/samolet-1906850189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ан-2, происшествия