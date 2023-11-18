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В Приморье алабай укусил за лицо ребенка - РИА Новости, 18.11.2023
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12:25 18.11.2023 (обновлено: 14:57 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/alabay-1910257727.html
В Приморье алабай укусил за лицо ребенка
В Приморье алабай укусил за лицо ребенка - РИА Новости, 18.11.2023
В Приморье алабай укусил за лицо ребенка
Собака породы алабай укусила ребенка за лицо в Находке Приморского края, сообщила региональная прокуратура в Тelegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T12:25
2023-11-18T14:57
происшествия
находка
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Собака породы алабай укусила ребенка за лицо в Находке Приморского края, сообщила региональная прокуратура в Тelegram-канале.&quot;Собака без намордника вырвалась с частной территории и укусила за лицо девочку 2016 года рождения, которая гуляла поблизости. Ребенку в настоящее время оказывается помощь в медицинской организации&quot;, — говорится в публикации.По данным ведомства, инцидент произошел днем в субботу на территории садового товарищества "Зеленый сад".Прокуратура проводит проверку, опрашивая владельцев собаки и очевидцев.Это уже второй случай нападения собак на детей в Приморье в субботу. Прокуратура также проверяет информацию об инциденте в Артеме. В ведомстве уточняли, что мать ребенка в полицию и медучреждения не обращалась.
https://ria.ru/20231111/sobaka-1908876738.html
находка
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происшествия, находка, приморский край
Происшествия, Находка, Приморский край
В Приморье алабай укусил за лицо ребенка

В приморской Находке алабай напал на девочку и укусил ее за лицо

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Собака породы алабай укусила ребенка за лицо в Находке Приморского края, сообщила региональная прокуратура в Тelegram-канале.
«

"Собака без намордника вырвалась с частной территории и укусила за лицо девочку 2016 года рождения, которая гуляла поблизости. Ребенку в настоящее время оказывается помощь в медицинской организации", — говорится в публикации.

По данным ведомства, инцидент произошел днем в субботу на территории садового товарищества "Зеленый сад".
Прокуратура проводит проверку, опрашивая владельцев собаки и очевидцев.
Это уже второй случай нападения собак на детей в Приморье в субботу. Прокуратура также проверяет информацию об инциденте в Артеме. В ведомстве уточняли, что мать ребенка в полицию и медучреждения не обращалась.
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ПроисшествияНаходкаПриморский край
 
 
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