https://ria.ru/20231118/alabay-1910257727.html

В Приморье алабай укусил за лицо ребенка

В Приморье алабай укусил за лицо ребенка - РИА Новости, 18.11.2023

В Приморье алабай укусил за лицо ребенка

Собака породы алабай укусила ребенка за лицо в Находке Приморского края, сообщила региональная прокуратура в Тelegram-канале. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T12:25

2023-11-18T12:25

2023-11-18T14:57

происшествия

находка

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Собака породы алабай укусила ребенка за лицо в Находке Приморского края, сообщила региональная прокуратура в Тelegram-канале."Собака без намордника вырвалась с частной территории и укусила за лицо девочку 2016 года рождения, которая гуляла поблизости. Ребенку в настоящее время оказывается помощь в медицинской организации", — говорится в публикации.По данным ведомства, инцидент произошел днем в субботу на территории садового товарищества "Зеленый сад".Прокуратура проводит проверку, опрашивая владельцев собаки и очевидцев.Это уже второй случай нападения собак на детей в Приморье в субботу. Прокуратура также проверяет информацию об инциденте в Артеме. В ведомстве уточняли, что мать ребенка в полицию и медучреждения не обращалась.

https://ria.ru/20231111/sobaka-1908876738.html

находка

приморский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, находка, приморский край