https://ria.ru/20231118/aktsiya-1910275809.html

СМИ рассказали, сколько ожидается человек на пропалестинской акции в Глазго

СМИ рассказали, сколько ожидается человек на пропалестинской акции в Глазго - РИА Новости, 18.11.2023

СМИ рассказали, сколько ожидается человек на пропалестинской акции в Глазго

Крупная акция в поддержку Палестины пройдёт в субботу в шотландском городе Глазго, по прогнозам организаторов, более 100 тысяч человек выйдут на демонстрацию с... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:50

2023-11-18T14:50

2023-11-18T14:50

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Крупная акция в поддержку Палестины пройдёт в субботу в шотландском городе Глазго, по прогнозам организаторов, более 100 тысяч человек выйдут на демонстрацию с призывами к прекращению огня в секторе Газа, сообщает телеканал ITV. "Общенациональная демонстрация с призывами к прекращению огня в Газе пройдёт в Глазго, и организаторы считают, что на неё выйдут более 100 тысяч человек", - говорится в сообщении телеканала. Организаторы призвали участников написать на руках своё имя в знак солидарности с жителями Газы, которые делают так же, чтобы в случае гибели их могли опознать и похоронить с семьёй, передаёт ITV. Демонстрация начнётся в 13 часов по местному времени (16.00 мск), организаторами акции выступили ряд организаций, в том числе "Мусульманский совет Шотландии", "Шотландская кампания солидарности с Палестиной" и "Мусульманская ассоциация Британии", сообщает телеканал. Власти Шотландии неоднократно призывали к прекращению огня на Ближнем Востоке, в то время как в Лондоне эту идею не поддерживают и заявляют о необходимости введения лишь гуманитарных пауз. В общей сложности около 100 пропалестинских акций пройдут в субботу по всей Британии. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231116/aktsiya-1909948602.html

https://ria.ru/20231116/khamas-1909824311.html

https://ria.ru/20231113/smi-1909052554.html

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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году