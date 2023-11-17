https://ria.ru/20231117/zvanie-1910204539.html

Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника, заявил Песков

Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023

Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин не может присвоить президенту Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, поскольку не имеет таких полномочий, они не... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:00

2023-11-17T23:00

2023-11-17T23:00

политика

россия

александр лукашенко

белоруссия

дмитрий песков

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не может присвоить президенту Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, поскольку не имеет таких полномочий, они не предусмотрены законом, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во время общения Пескова с журналистами пресс-секретарю президента РФ был задан вопрос о том, присвоит ли Путин Лукашенко звание полковника. "Путин не может присвоить звание полковника президенту другой страны", - сказал Песков, пояснив, что для этого у президента РФ нет соответствующих полномочий. "Не предусматривается законом", - подчеркнул Песков. Ранее Лукашенко говорил, что ждет от российского лидера присвоения звания полковника.

https://ria.ru/20231117/razgovor-1910200102.html

https://ria.ru/20231117/peskoy-1910201033.html

россия

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политика, россия, александр лукашенко, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин