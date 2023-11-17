https://ria.ru/20231117/zurabishvili-1910081142.html
Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет
Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет - РИА Новости, 17.11.2023
Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается прекращать свои зарубежные визиты, несмотря на запреты со стороны правительства. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:59
2023-11-17T13:59
2023-11-17T14:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_5bea6d24614e714efef3e31ee7dfb5e7.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается прекращать свои зарубежные визиты, несмотря на запреты со стороны правительства. Ранее Конституционный суд (КС) Грузии признал, что Зурабишвили нарушила закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что послужило причиной для процедуры импичмента. При этом парламент не смог довести процедуру импичмента до конца и провалил его из-за нехватки голосов. Спустя некоторое время после процедуры импичмента Зурабишвили вновь отправилась за границу. "Угрозы всегда есть. Они, возможно, могут найти что-нибудь другое, но одно остается без вопроса, что я не прекращу путешествия", - заявила Зурабишвили в интервью французской газете Le Monde. Отвечая на вопрос, почему она так и не приехала в Киев, президент сообщила, что она неоднократно получала приглашения посетить этот город, но из-за процедуры импичмента глава государства предпочла посещать Европейские страны и воздержаться от поездок в такие места, которые напрямую не связаны с евроинтеграцией Грузии.
https://ria.ru/20231020/gruziya-1903808866.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_94ecb566fa2961df1f5dcfe825073e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет
Зурабишвили не собирается прекращать зарубежные визиты, несмотря на запрет
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается прекращать свои зарубежные визиты, несмотря на запреты со стороны правительства.
Ранее Конституционный суд (КС) Грузии признал, что Зурабишвили нарушила закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что послужило причиной для процедуры импичмента. При этом парламент не смог довести процедуру импичмента до конца и провалил его из-за нехватки голосов. Спустя некоторое время после процедуры импичмента Зурабишвили вновь отправилась за границу.
"Угрозы всегда есть. Они, возможно, могут найти что-нибудь другое, но одно остается без вопроса, что я не прекращу путешествия", - заявила Зурабишвили в интервью французской газете Le Monde.
Отвечая на вопрос, почему она так и не приехала в Киев
, президент сообщила, что она неоднократно получала приглашения посетить этот город, но из-за процедуры импичмента глава государства предпочла посещать Европейские страны и воздержаться от поездок в такие места, которые напрямую не связаны с евроинтеграцией Грузии.
"Так еще не позорились". Президента Грузии наказали за дружбу с Европой