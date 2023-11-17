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Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет - РИА Новости, 17.11.2023
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13:59 17.11.2023 (обновлено: 14:00 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/zurabishvili-1910081142.html
Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет
Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет - РИА Новости, 17.11.2023
Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается прекращать свои зарубежные визиты, несмотря на запреты со стороны правительства. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:59
2023-11-17T14:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается прекращать свои зарубежные визиты, несмотря на запреты со стороны правительства. Ранее Конституционный суд (КС) Грузии признал, что Зурабишвили нарушила закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что послужило причиной для процедуры импичмента. При этом парламент не смог довести процедуру импичмента до конца и провалил его из-за нехватки голосов. Спустя некоторое время после процедуры импичмента Зурабишвили вновь отправилась за границу. "Угрозы всегда есть. Они, возможно, могут найти что-нибудь другое, но одно остается без вопроса, что я не прекращу путешествия", - заявила Зурабишвили в интервью французской газете Le Monde. Отвечая на вопрос, почему она так и не приехала в Киев, президент сообщила, что она неоднократно получала приглашения посетить этот город, но из-за процедуры импичмента глава государства предпочла посещать Европейские страны и воздержаться от поездок в такие места, которые напрямую не связаны с евроинтеграцией Грузии.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет

Зурабишвили не собирается прекращать зарубежные визиты, несмотря на запрет

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается прекращать свои зарубежные визиты, несмотря на запреты со стороны правительства.
Ранее Конституционный суд (КС) Грузии признал, что Зурабишвили нарушила закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что послужило причиной для процедуры импичмента. При этом парламент не смог довести процедуру импичмента до конца и провалил его из-за нехватки голосов. Спустя некоторое время после процедуры импичмента Зурабишвили вновь отправилась за границу.
"Угрозы всегда есть. Они, возможно, могут найти что-нибудь другое, но одно остается без вопроса, что я не прекращу путешествия", - заявила Зурабишвили в интервью французской газете Le Monde.
Отвечая на вопрос, почему она так и не приехала в Киев, президент сообщила, что она неоднократно получала приглашения посетить этот город, но из-за процедуры импичмента глава государства предпочла посещать Европейские страны и воздержаться от поездок в такие места, которые напрямую не связаны с евроинтеграцией Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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