https://ria.ru/20231117/zurabishvili-1910081142.html

Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет

Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет - РИА Новости, 17.11.2023

Зурабишвили заявила, что продолжит ездить за рубеж, несмотря на запрет

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается прекращать свои зарубежные визиты, несмотря на запреты со стороны правительства. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:59

2023-11-17T13:59

2023-11-17T14:00

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается прекращать свои зарубежные визиты, несмотря на запреты со стороны правительства. Ранее Конституционный суд (КС) Грузии признал, что Зурабишвили нарушила закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что послужило причиной для процедуры импичмента. При этом парламент не смог довести процедуру импичмента до конца и провалил его из-за нехватки голосов. Спустя некоторое время после процедуры импичмента Зурабишвили вновь отправилась за границу. "Угрозы всегда есть. Они, возможно, могут найти что-нибудь другое, но одно остается без вопроса, что я не прекращу путешествия", - заявила Зурабишвили в интервью французской газете Le Monde. Отвечая на вопрос, почему она так и не приехала в Киев, президент сообщила, что она неоднократно получала приглашения посетить этот город, но из-за процедуры импичмента глава государства предпочла посещать Европейские страны и воздержаться от поездок в такие места, которые напрямую не связаны с евроинтеграцией Грузии.

https://ria.ru/20231020/gruziya-1903808866.html

грузия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, саломе зурабишвили