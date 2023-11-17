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В Мьянме произошло землетрясение - РИА Новости, 17.11.2023
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12:54 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/zemletryasenie-1910063614.html
В Мьянме произошло землетрясение
В Мьянме произошло землетрясение - РИА Новости, 17.11.2023
В Мьянме произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в восточной части Мьянмы, на границе с Таиландом, сообщает на своем сайте отдел наблюдения за землетрясениями... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:54
2023-11-17T12:54
в мире
мьянма
таиланд
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в восточной части Мьянмы, на границе с Таиландом, сообщает на своем сайте отдел наблюдения за землетрясениями Департамента метеорологии Таиланда (TMD). Согласно данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы примерно в 8.37 утра (4.37 – мск) в пятницу. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров и находился в 76 километрах к юго-западу от города Чёнгтун на территории Мьянмы. Подземные толчки также ощущались в тайских провинциях Чиангмай, Лампхун, Нан, Мэхонгсон, Удонтхани, Кхонкэн на севере и в столице Бангкоке. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
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в мире, мьянма, таиланд
В мире, Мьянма, Таиланд
В Мьянме произошло землетрясение

На востоке Мьянмы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в восточной части Мьянмы, на границе с Таиландом, сообщает на своем сайте отдел наблюдения за землетрясениями Департамента метеорологии Таиланда (TMD).
Согласно данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы примерно в 8.37 утра (4.37 – мск) в пятницу. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров и находился в 76 километрах к юго-западу от города Чёнгтун на территории Мьянмы. Подземные толчки также ощущались в тайских провинциях Чиангмай, Лампхун, Нан, Мэхонгсон, Удонтхани, Кхонкэн на севере и в столице Бангкоке.
На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
Камнепад во время землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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