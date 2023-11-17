https://ria.ru/20231117/zemletryasenie-1910063614.html
В Мьянме произошло землетрясение
В Мьянме произошло землетрясение - РИА Новости, 17.11.2023
В Мьянме произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в восточной части Мьянмы, на границе с Таиландом, сообщает на своем сайте отдел наблюдения за землетрясениями... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:54
2023-11-17T12:54
2023-11-17T12:54
в мире
мьянма
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в восточной части Мьянмы, на границе с Таиландом, сообщает на своем сайте отдел наблюдения за землетрясениями Департамента метеорологии Таиланда (TMD). Согласно данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы примерно в 8.37 утра (4.37 – мск) в пятницу. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров и находился в 76 километрах к юго-западу от города Чёнгтун на территории Мьянмы. Подземные толчки также ощущались в тайских провинциях Чиангмай, Лампхун, Нан, Мэхонгсон, Удонтхани, Кхонкэн на севере и в столице Бангкоке. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
https://ria.ru/20231117/zemletryasenie-1910039643.html
мьянма
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, таиланд
В Мьянме произошло землетрясение
На востоке Мьянмы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4