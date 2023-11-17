https://ria.ru/20231117/zemletryasenie-1910063614.html

В Мьянме произошло землетрясение

В Мьянме произошло землетрясение - РИА Новости, 17.11.2023

В Мьянме произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в восточной части Мьянмы, на границе с Таиландом, сообщает на своем сайте отдел наблюдения за землетрясениями... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:54

2023-11-17T12:54

2023-11-17T12:54

в мире

мьянма

таиланд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в восточной части Мьянмы, на границе с Таиландом, сообщает на своем сайте отдел наблюдения за землетрясениями Департамента метеорологии Таиланда (TMD). Согласно данным ведомства, подземные толчки зарегистрированы примерно в 8.37 утра (4.37 – мск) в пятницу. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров и находился в 76 километрах к юго-западу от города Чёнгтун на территории Мьянмы. Подземные толчки также ощущались в тайских провинциях Чиангмай, Лампхун, Нан, Мэхонгсон, Удонтхани, Кхонкэн на севере и в столице Бангкоке. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

https://ria.ru/20231117/zemletryasenie-1910039643.html

мьянма

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мьянма, таиланд