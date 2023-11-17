Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0 - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 17.11.2023 (обновлено: 13:26 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/zemletryasenie-1910039643.html
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0 - РИА Новости, 17.11.2023
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:36
2023-11-17T13:26
филиппины
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805246470_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_8d9b2e6bb9ace6696a94cc6ddb916a39.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).Изначально там сообщали о магнитуде 6,9, но затем увеличили ее до 7,0.Подземный толчок зафиксировали в пятницу, в 8:14 по времени UTC (11:14 мск), в 57 километрах к юго-востоку от города Генерал-Сантос. Очаг залегал на глубине 57 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20231113/turtsiya-1909056137.html
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805246470_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f87acb0e98008c91b79994767b372f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Филиппины, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, информации о жертвах нет

© AP Photo / Harley PalangchaoКамнепад во время землетрясения на Филиппинах
Камнепад во время землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Harley Palangchao
Камнепад во время землетрясения на Филиппинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Изначально там сообщали о магнитуде 6,9, но затем увеличили ее до 7,0.
Подземный толчок зафиксировали в пятницу, в 8:14 по времени UTC (11:14 мск), в 57 километрах к юго-востоку от города Генерал-Сантос. Очаг залегал на глубине 57 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
13 ноября, 09:01
 
ФилиппиныВ миреЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала