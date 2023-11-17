https://ria.ru/20231117/zemletryasenie-1910039643.html

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0 - РИА Новости, 17.11.2023

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:36

2023-11-17T11:36

2023-11-17T13:26

филиппины

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805246470_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_8d9b2e6bb9ace6696a94cc6ddb916a39.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).Изначально там сообщали о магнитуде 6,9, но затем увеличили ее до 7,0.Подземный толчок зафиксировали в пятницу, в 8:14 по времени UTC (11:14 мск), в 57 километрах к юго-востоку от города Генерал-Сантос. Очаг залегал на глубине 57 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20231113/turtsiya-1909056137.html

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)