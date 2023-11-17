https://ria.ru/20231117/zemletryasenie-1910039643.html
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0 - РИА Новости, 17.11.2023
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:36
2023-11-17T11:36
2023-11-17T13:26
филиппины
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).Изначально там сообщали о магнитуде 6,9, но затем увеличили ее до 7,0.Подземный толчок зафиксировали в пятницу, в 8:14 по времени UTC (11:14 мск), в 57 километрах к юго-востоку от города Генерал-Сантос. Очаг залегал на глубине 57 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20231113/turtsiya-1909056137.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Филиппины, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, информации о жертвах нет