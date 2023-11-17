Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ
Зеленский признал, что ВСУ будут отступать без помощи со стороны западных стран
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вооруженными силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну, пишет Bloomberg со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского.
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"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада. Их внимание смещенно из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин. Без их поддержки мы будем отступать", — заявил политик на встрече с представителями СМИ, где присутствовали журналисты Bloomberg.
Отмечается, что Зеленский в течение недели убеждал западных союзников, что его войска смогут подготовиться к боям этой зимой.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Провал Украины признавал главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.