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Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023
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14:53 17.11.2023 (обновлено: 15:26 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1910094515.html
Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ
Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023
Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ
Вооруженными силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну, пишет Bloomberg со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:53
2023-11-17T15:26
политика
в мире
украина
россия
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вооруженными силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну, пишет Bloomberg со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского.&quot;Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада. Их внимание смещенно из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин. Без их поддержки мы будем отступать&quot;, — заявил политик на встрече с представителями СМИ, где присутствовали журналисты Bloomberg.Отмечается, что Зеленский в течение недели убеждал западных союзников, что его войска смогут подготовиться к боям этой зимой.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Провал Украины признавал главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231117/krakh-1910073025.html
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политика, в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ

Зеленский признал, что ВСУ будут отступать без помощи со стороны западных стран

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Вооруженными силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну, пишет Bloomberg со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского.
«

"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада. Их внимание смещенно из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин. Без их поддержки мы будем отступать", — заявил политик на встрече с представителями СМИ, где присутствовали журналисты Bloomberg.

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Отмечается, что Зеленский в течение недели убеждал западных союзников, что его войска смогут подготовиться к боям этой зимой.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Провал Украины признавал главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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