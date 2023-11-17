https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1910052193.html
Медведчук заявил, что Зеленский убивает газотранспортную систему Украины
Медведчук заявил, что Зеленский убивает газотранспортную систему Украины - РИА Новости, 17.11.2023
Медведчук заявил, что Зеленский убивает газотранспортную систему Украины
Владимир Зеленский в интересах США фактически убивает украинскую газотранспортную систему, написал украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:16
2023-11-17T12:16
2023-11-17T12:16
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский в интересах США фактически убивает украинскую газотранспортную систему, написал украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье на сайте "Другая Украина".Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Власть Зеленского – единственная в истории Украины, оказавшаяся неспособной сохранить газотранспортную инфраструктуру страны, мощность которой на сегодняшний день, по оценкам "Оператора ГТС Украины", на входе составляет 281 млрд куб. м в год, а на выходе – 146 млрд куб. м в год", - написал Медведчук.По его словам, "официальный Киев в вопросе не пролонгации соглашения о транзите газа руководствуется отнюдь не энергетическими интересами". Медведчук отметил, что после 24 февраля 2022 года Украина де-факто обеспечила диверсификацию поставок природного газа на рынки ЕС в интересах США. "Если в 2022 году объем импорта газа в ЕС из РФ сократился со 155 (в 2021-м) до 80 млрд кубометров, то экспорт сжиженного природного газа в 2022 году из США в ЕС вырос в 2,5 раза, являясь крупнейшим поставщиком СПГ в Европу. Подобная конфигурация вредит как самой Европе, раскрутив инфляцию и остановив целые отрасли крупнейших экономик ЕС, так и непосредственно Украине. Вот еще одно неопровержимое доказательство того, что Зеленский – это американский таран по европейской экономике, а интересы Украины никогда не имели значения для Вашингтона", - указал Медведчук. Он сообщил также, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины и уход от прямых поставок газа из России не в интересах рядовых потребителей Украины, учитывая специфику формулы ценообразования, которая теперь рассчитывается, исходя из спотовых цен, и учитывает стоимость транспортировки газа с газовых хабов ЕС. "Вопреки национальным экономическим интересам, Украина получает газ из Евросоюза, а не из России. … Цена ухода от прямых поставок газа из России привела к фактической остановке ключевых энергоемких отраслей промышленности, в первую очередь металлургии и химической отрасли. Высокая стоимость газа сделала их фактически неконкурентоспособными на внешних рынках", - отметил украинский оппозиционный политик.
https://ria.ru/20231117/porazhenie-1909978728.html
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Украина, Россия, Виктор Медведчук, США, Владимир Зеленский, В мире
Медведчук заявил, что Зеленский убивает газотранспортную систему Украины
Медведчук: Зеленский в интересах США убивает украинскую газотранспортную систему
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости.
Владимир Зеленский в интересах США фактически убивает украинскую газотранспортную систему, написал украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье на сайте
"Другая Украина".
Глава "Нафтогаза
" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу
, который истекает в конце 2024 года.
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"Власть Зеленского – единственная в истории Украины, оказавшаяся неспособной сохранить газотранспортную инфраструктуру страны, мощность которой на сегодняшний день, по оценкам "Оператора ГТС Украины", на входе составляет 281 млрд куб. м в год, а на выходе – 146 млрд куб. м в год", - написал Медведчук.
По его словам, "официальный Киев
в вопросе не пролонгации соглашения о транзите газа руководствуется отнюдь не энергетическими интересами". Медведчук отметил, что после 24 февраля 2022 года Украина де-факто обеспечила диверсификацию поставок природного газа на рынки ЕС
в интересах США.
"Если в 2022 году объем импорта газа в ЕС из РФ
сократился со 155 (в 2021-м) до 80 млрд кубометров, то экспорт сжиженного природного газа в 2022 году из США в ЕС вырос в 2,5 раза, являясь крупнейшим поставщиком СПГ в Европу. Подобная конфигурация вредит как самой Европе, раскрутив инфляцию и остановив целые отрасли крупнейших экономик ЕС, так и непосредственно Украине. Вот еще одно неопровержимое доказательство того, что Зеленский – это американский таран по европейской экономике, а интересы Украины никогда не имели значения для Вашингтона", - указал Медведчук.
Он сообщил также, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины и уход от прямых поставок газа из России не в интересах рядовых потребителей Украины, учитывая специфику формулы ценообразования, которая теперь рассчитывается, исходя из спотовых цен, и учитывает стоимость транспортировки газа с газовых хабов ЕС.
"Вопреки национальным экономическим интересам, Украина получает газ из Евросоюза, а не из России. … Цена ухода от прямых поставок газа из России привела к фактической остановке ключевых энергоемких отраслей промышленности, в первую очередь металлургии и химической отрасли. Высокая стоимость газа сделала их фактически неконкурентоспособными на внешних рынках", - отметил украинский оппозиционный политик.
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