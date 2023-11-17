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"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети - РИА Новости, 17.11.2023
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06:24 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909994202.html
"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети
"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети - РИА Новости, 17.11.2023
"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе с западными союзниками по усилению украинской ПВО. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:24
2023-11-17T06:24
в мире
украина
москва
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе с западными союзниками по усилению украинской ПВО."Украина много говорит о ПВО, но до сих пор не побеждает. Слабак! Трамп бы сделал это лучше", — возмутилась Scarlet Vas."Боже мой, перестань нести чушь", — прокомментировала Maya."Ты уже наскучил. Бери деньги и беги, пока у тебя есть время", — предложил Perteneciente al Sur."Ты становишься слабее, а не сильнее", — отметил Pete Bask The 6th."Заключи мир, пока можешь. Все кончено", — предупредил Tentacled Whisperer.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909986126.html
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в мире, украина, москва, владимир зеленский
В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский

"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе с западными союзниками по усилению украинской ПВО.
«
"Украина много говорит о ПВО, но до сих пор не побеждает. Слабак! Трамп бы сделал это лучше", — возмутилась Scarlet Vas.
"Боже мой, перестань нести чушь", — прокомментировала Maya.
"Ты уже наскучил. Бери деньги и беги, пока у тебя есть время", — предложил Perteneciente al Sur.
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"Ты становишься слабее, а не сильнее", — отметил Pete Bask The 6th.
"Заключи мир, пока можешь. Все кончено", — предупредил Tentacled Whisperer.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии
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