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"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети
"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети - РИА Новости, 17.11.2023
"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе с западными союзниками по усилению украинской ПВО. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:24
2023-11-17T06:24
2023-11-17T06:24
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе с западными союзниками по усилению украинской ПВО."Украина много говорит о ПВО, но до сих пор не побеждает. Слабак! Трамп бы сделал это лучше", — возмутилась Scarlet Vas."Боже мой, перестань нести чушь", — прокомментировала Maya."Ты уже наскучил. Бери деньги и беги, пока у тебя есть время", — предложил Perteneciente al Sur."Ты становишься слабее, а не сильнее", — отметил Pete Bask The 6th."Заключи мир, пока можешь. Все кончено", — предупредил Tentacled Whisperer.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии
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В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский