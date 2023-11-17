https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909994202.html

"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети

"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети - РИА Новости, 17.11.2023

"Бери деньги и беги": слова Зеленского о ВСУ вызвали недоумение в Сети

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе с западными союзниками по усилению украинской ПВО. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T06:24

2023-11-17T06:24

2023-11-17T06:24

в мире

украина

москва

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_539c8fd4a34f1dd76ccc55e9db57ecfd.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о работе с западными союзниками по усилению украинской ПВО."Украина много говорит о ПВО, но до сих пор не побеждает. Слабак! Трамп бы сделал это лучше", — возмутилась Scarlet Vas."Боже мой, перестань нести чушь", — прокомментировала Maya."Ты уже наскучил. Бери деньги и беги, пока у тебя есть время", — предложил Perteneciente al Sur."Ты становишься слабее, а не сильнее", — отметил Pete Bask The 6th."Заключи мир, пока можешь. Все кончено", — предупредил Tentacled Whisperer.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909986126.html

https://ria.ru/20231117/izrail-1909988487.html

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, владимир зеленский