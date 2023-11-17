https://ria.ru/20231117/zayavlenie-1910089359.html

Источник: мать избитого в Югре мальчика хочет забрать заявление из полиции

Источник: мать избитого в Югре мальчика хочет забрать заявление из полиции - РИА Новости, 17.11.2023

Источник: мать избитого в Югре мальчика хочет забрать заявление из полиции

Мать избитого в Пыть-Яхе (ХМАО) мальчика хочет забрать заявление из полиции, есть подозрения, что ребенку нанесли побои не подростки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:33

2023-11-17T14:33

2023-11-17T16:26

происшествия

пыть-ях

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Мать избитого в Пыть-Яхе (ХМАО) мальчика хочет забрать заявление из полиции, есть подозрения, что ребенку нанесли побои не подростки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее региональная прокуратура информировала, что трое незнакомых подростков избили 12-летнего мальчика, который возвращался из продуктового магазина. Ребенок был доставлен в больницу, а правоохранительные органы начали доследственную проверку. По уточнению Telegram-канала Ural Mash, на мальчика напали из-за сдачи от покупки хлеба, он якобы был избит до сотрясения мозга и потери памяти."Есть все основания полагать, что это мать его так "воспитывает". Он курил после магазина, она запах услышала, когда он вернулся, вот у него официально "амнезия" и развилась. Скорее всего, мать поэтому и хочет заявление забрать, так как ситуация приняла чересчур серьезный оборот. Но она его не заберет. Такого не бывает, процесс запущен", - сказал источник. У ребенка только побои, нет серьезных травм головы, его не госпитализировали, отметил собеседник. "Кое-где на записях (с камер видеонаблюдения – ред.) видно, что он зажигалкой чиркает. Возможно, эта история была придумана, чтобы мать выгородить, ведь учителя в школе эти телесные (повреждения - ред.) в любом случае бы заметили, и вопросы были бы именно к матери. А с пацанами на видео он постоянно общается, эта версия не срастается тоже", – заявил источник.В пресс-службе регионального управления СК РФ РИА Новости сообщили, что по факту нападения на мальчика заведено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство денежных средств с применением насилия). Правда, по версии следствия, на ребенка напали не подростки, а некий мужчина."Двенадцатого ноября около 19.00 мужчина, находясь вблизи дома №2А, расположенного в 1-м микрорайоне "Центральный" Пыть-Яха, в целях завладения чужим имуществом незаконно предъявил несовершеннолетнему, 2011 года рождения, требование о передаче ему денежных средств и применил насилие, ударив кулаком по лицу потерпевшего, отчего последний потерял сознание", – сказали в СК.На вопрос, а как же подростки, которые по версии прокуратуры избили ребенка, и что это за мужчина, в ведомстве ответили, что на данный момент "это максимальная информация, которые они могут предоставить".

https://ria.ru/20231116/izbienie-1909932202.html

https://ria.ru/20231112/inspektor-1908993466.html

пыть-ях

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пыть-ях, россия, следственный комитет россии (ск рф)