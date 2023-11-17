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СМИ: Зеленский должен обратиться к украинцам с важным заявлением о ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:07 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/zayavlenie-1909983594.html
СМИ: Зеленский должен обратиться к украинцам с важным заявлением о ВСУ
СМИ: Зеленский должен обратиться к украинцам с важным заявлением о ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: Зеленский должен обратиться к украинцам с важным заявлением о ВСУ
Президент Владимир Зеленский должен заявить о срочном массовом призыве в ВСУ из-за нехватки солдат и проблем на фронте, написала украинская журналистка и... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:07
2023-11-17T03:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский должен заявить о срочном массовом призыве в ВСУ из-за нехватки солдат и проблем на фронте, написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.По ее мнению, Зеленскому необходимо "честно рассказать" о состоянии дел на поле боя. Как отметила обозреватель, ВСУ не удалось достичь заявленных целей в этом году, несмотря на "оптимистичные" заявления украинского президента."Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу. Но как он может согласовать это с официальным посылом о том, что победа не за горами?" — написала Моренец.По ее словам, на Украине "возникает раскол" между военными, которые знают, насколько плохо обстоят дела, и обычными гражданами, считающими, что призванных людей достаточно.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что украинские силы зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231117/porazhenie-1909978728.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909961951.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский должен обратиться к украинцам с важным заявлением о ВСУ

Spectator: Зеленский должен заявить о срочном массовом призыве в ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский должен заявить о срочном массовом призыве в ВСУ из-за нехватки солдат и проблем на фронте, написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.
По ее мнению, Зеленскому необходимо "честно рассказать" о состоянии дел на поле боя. Как отметила обозреватель, ВСУ не удалось достичь заявленных целей в этом году, несмотря на "оптимистичные" заявления украинского президента.
«
"Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу. Но как он может согласовать это с официальным посылом о том, что победа не за горами?" — написала Моренец.
По ее словам, на Украине "возникает раскол" между военными, которые знают, насколько плохо обстоят дела, и обычными гражданами, считающими, что призванных людей достаточно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что украинские силы зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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