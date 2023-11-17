https://ria.ru/20231117/zayavlenie-1909983594.html

СМИ: Зеленский должен обратиться к украинцам с важным заявлением о ВСУ

СМИ: Зеленский должен обратиться к украинцам с важным заявлением о ВСУ - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ: Зеленский должен обратиться к украинцам с важным заявлением о ВСУ

Президент Владимир Зеленский должен заявить о срочном массовом призыве в ВСУ из-за нехватки солдат и проблем на фронте, написала украинская журналистка и... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:07

2023-11-17T03:07

2023-11-17T03:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский должен заявить о срочном массовом призыве в ВСУ из-за нехватки солдат и проблем на фронте, написала украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.По ее мнению, Зеленскому необходимо "честно рассказать" о состоянии дел на поле боя. Как отметила обозреватель, ВСУ не удалось достичь заявленных целей в этом году, несмотря на "оптимистичные" заявления украинского президента."Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу. Но как он может согласовать это с официальным посылом о том, что победа не за горами?" — написала Моренец.По ее словам, на Украине "возникает раскол" между военными, которые знают, насколько плохо обстоят дела, и обычными гражданами, считающими, что призванных людей достаточно.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что украинские силы зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231117/porazhenie-1909978728.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909961951.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины