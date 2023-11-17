https://ria.ru/20231117/zavod-1910029895.html

Московский завод нарастил выпуск средств спасения и защиты на 45%

Московский завод нарастил выпуск средств спасения и защиты на 45% - РИА Новости, 17.11.2023

Московский завод нарастил выпуск средств спасения и защиты на 45%

Столичное предприятие за 10 месяцев 2023 увеличило объем производства современных индивидуальных спасательных средств защиты на 45% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:13

2023-11-17T11:13

2023-11-17T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Столичное предприятие за 10 месяцев 2023 увеличило объем производства современных индивидуальных спасательных средств защиты на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский."Научно-производственная компания "Пожхимзащита" уже четырнадцать лет выпускает продукцию, которую применяют в пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях. На предприятии разработаны и внедрены в серийное производство свыше пятидесяти видов продукции – многие из которых запатентованы и не имеют аналогов в стране. Компания динамично развивается. Так, с января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тысяч средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения, что на 45% больше показателей аналогичного периода 2022 года", – цитирует пресс-служба главу ДИПП.Предприятие производит промышленные респираторы и противогазы, дыхательные устройства, защитные костюмы, а также иную продукцию, включая высокотехнологичную. Так, неизменно высоким спросом пользуется универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель, который уже успешно применялся при пожарах и ЧС более 270 раз, говорится в сообщении."Средства защиты и спасения пользуются постоянным спросом как среди предприятий, так и среди населения. Наша компания, согласно программе импортозамещения, расширяет ассортимент продукции, чтобы отвечать потребностям рынка, повышать ее надежность и эффективность, оказывать услуги по практическому обучению на местах", – приводятся в сообщении слова коммерческого директора компании Константина Калужина.В пресс-службе напомнили, что Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель и другое.Кроме того, на территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Одни из них - целевые займы и субсидии. Властями Москвы также разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231114/spetspitanie-1909283653.html

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москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва