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Московский завод нарастил выпуск средств спасения и защиты на 45%
Московский завод нарастил выпуск средств спасения и защиты на 45% - РИА Новости, 17.11.2023
Московский завод нарастил выпуск средств спасения и защиты на 45%
Столичное предприятие за 10 месяцев 2023 увеличило объем производства современных индивидуальных спасательных средств защиты на 45% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:13
2023-11-17T11:13
2023-11-17T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Столичное предприятие за 10 месяцев 2023 увеличило объем производства современных индивидуальных спасательных средств защиты на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский."Научно-производственная компания "Пожхимзащита" уже четырнадцать лет выпускает продукцию, которую применяют в пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях. На предприятии разработаны и внедрены в серийное производство свыше пятидесяти видов продукции – многие из которых запатентованы и не имеют аналогов в стране. Компания динамично развивается. Так, с января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тысяч средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения, что на 45% больше показателей аналогичного периода 2022 года", – цитирует пресс-служба главу ДИПП.Предприятие производит промышленные респираторы и противогазы, дыхательные устройства, защитные костюмы, а также иную продукцию, включая высокотехнологичную. Так, неизменно высоким спросом пользуется универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель, который уже успешно применялся при пожарах и ЧС более 270 раз, говорится в сообщении."Средства защиты и спасения пользуются постоянным спросом как среди предприятий, так и среди населения. Наша компания, согласно программе импортозамещения, расширяет ассортимент продукции, чтобы отвечать потребностям рынка, повышать ее надежность и эффективность, оказывать услуги по практическому обучению на местах", – приводятся в сообщении слова коммерческого директора компании Константина Калужина.В пресс-службе напомнили, что Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель и другое.Кроме того, на территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Одни из них - целевые займы и субсидии. Властями Москвы также разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20231114/spetspitanie-1909283653.html
https://ria.ru/20231113/viktorina-1909001468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Столичное предприятие за 10 месяцев 2023 увеличило объем производства современных индивидуальных спасательных средств защиты на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Научно-производственная компания "Пожхимзащита" уже четырнадцать лет выпускает продукцию, которую применяют в пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях. На предприятии разработаны и внедрены в серийное производство свыше пятидесяти видов продукции – многие из которых запатентованы и не имеют аналогов в стране. Компания динамично развивается. Так, с января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тысяч средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения, что на 45% больше показателей аналогичного периода 2022 года", – цитирует пресс-служба главу ДИПП.
Предприятие производит промышленные респираторы и противогазы, дыхательные устройства, защитные костюмы, а также иную продукцию, включая высокотехнологичную. Так, неизменно высоким спросом пользуется универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель, который уже успешно применялся при пожарах и ЧС более 270 раз, говорится в сообщении.
"Средства защиты и спасения пользуются постоянным спросом как среди предприятий, так и среди населения. Наша компания, согласно программе импортозамещения, расширяет ассортимент продукции, чтобы отвечать потребностям рынка, повышать ее надежность и эффективность, оказывать услуги по практическому обучению на местах", – приводятся в сообщении слова коммерческого директора компании Константина Калужина.
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В пресс-службе напомнили, что Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель и другое.
Кроме того, на территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Одни из них - целевые займы и субсидии. Властями Москвы также разработан ряд антикризисных инструментов.
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