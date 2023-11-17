https://ria.ru/20231117/zapret-1910176221.html
Путин прокомментировал запрет всего русского в Европе
Путин прокомментировал запрет всего русского в Европе - РИА Новости, 17.11.2023
Путин прокомментировал запрет всего русского в Европе
Президент России Владимир Путин, говоря о запретах всего русского в Европе, заявил, что скоро все запретят, но непонятно зачем, никакой пользы европейцам эти... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:21
2023-11-17T19:21
2023-11-17T19:36
в мире
владимир путин
европа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о запретах всего русского в Европе, заявил, что скоро все запретят, но непонятно зачем, никакой пользы европейцам эти запреты не приносят."Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, в Италии, мы об этом уже много раз говорили. У нас в свое время Высоцкий пел: "запретили одно, запретили даже воинский парад, скоро все, к чертям собачьим, запретят". У вас там скоро все запретят - это понятно, но непонятно зачем?" - сказал Путин на культурном форуме.По его словам, никакой пользы народам стран эти запреты не приносят.
https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html
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в мире, владимир путин, европа
В мире, Владимир Путин, Европа
Путин прокомментировал запрет всего русского в Европе
Путин: запреты на все русское не приносят европейцам никакой пользы