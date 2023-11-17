https://ria.ru/20231117/zaporozhe-1910148354.html
Большинство жителей города Запорожье остается без отопления, заявил Рогов
Большинство жителей города Запорожье остается без отопления, заявил Рогов - РИА Новости, 17.11.2023
Большинство жителей города Запорожье остается без отопления, заявил Рогов
Большинство жителей города Запорожье, временно подконтрольного украинской власти, остается без отопления, люди брошены на произвол судьбы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:25
2023-11-17T17:25
2023-11-17T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Большинство жителей города Запорожье, временно подконтрольного украинской власти, остается без отопления, люди брошены на произвол судьбы, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Во временно оккупированном украинскими нацистами городе Запорожье до сих пор не запущен отопительный сезон. Население фактически брошено на произвол судьбы. По факту, тепло подано лишь в незначительную часть жилых домов", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на освобожденной части Запорожской области отопительный сезон полноценно длится уже месяц - с середины октября. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Большинство жителей города Запорожье остается без отопления, заявил Рогов
Рогов: Киев бросил жителей Запорожья на произвол судьбы, не включив отопление