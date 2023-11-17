Рейтинг@Mail.ru
Большинство жителей города Запорожье остается без отопления, заявил Рогов - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/zaporozhe-1910148354.html
Большинство жителей города Запорожье остается без отопления, заявил Рогов
Большинство жителей города Запорожье остается без отопления, заявил Рогов - РИА Новости, 17.11.2023
Большинство жителей города Запорожье остается без отопления, заявил Рогов
Большинство жителей города Запорожье, временно подконтрольного украинской власти, остается без отопления, люди брошены на произвол судьбы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:25
2023-11-17T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
запорожская область
россия
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087486_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_425df5a83effd05a3925286368e19d54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Большинство жителей города Запорожье, временно подконтрольного украинской власти, остается без отопления, люди брошены на произвол судьбы, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Во временно оккупированном украинскими нацистами городе Запорожье до сих пор не запущен отопительный сезон. Население фактически брошено на произвол судьбы. По факту, тепло подано лишь в незначительную часть жилых домов", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на освобожденной части Запорожской области отопительный сезон полноценно длится уже месяц - с середины октября. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html
запорожье
украина
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_699db22d9c3c37d74f5fc5b7659a2ca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, украина, запорожская область, россия, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Большинство жителей города Запорожье остается без отопления, заявил Рогов

Рогов: Киев бросил жителей Запорожья на произвол судьбы, не включив отопление

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Большинство жителей города Запорожье, временно подконтрольного украинской власти, остается без отопления, люди брошены на произвол судьбы, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Во временно оккупированном украинскими нацистами городе Запорожье до сих пор не запущен отопительный сезон. Население фактически брошено на произвол судьбы. По факту, тепло подано лишь в незначительную часть жилых домов", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на освобожденной части Запорожской области отопительный сезон полноценно длится уже месяц - с середины октября.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
"Такого они не ждали". Из-за провала властей Украине грозит тяжелая зима
9 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраинаЗапорожская областьРоссияВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала