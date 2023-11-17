https://ria.ru/20231117/zamorozka-1910084103.html

ЕК прокомментировала заморозку российской собственности в Чехии

ЕК прокомментировала заморозку российской собственности в Чехии - РИА Новости, 17.11.2023

ЕК прокомментировала заморозку российской собственности в Чехии

В Европейской комиссии, комментируя РИА Новости заморозку в Чехии объектов Госзагрансобственности, заявили, что страны ЕС самостоятельно реализуют... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:08

2023-11-17T14:08

2023-11-17T14:16

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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. В Европейской комиссии, комментируя РИА Новости заморозку в Чехии объектов Госзагрансобственности, заявили, что страны ЕС самостоятельно реализуют антироссийские санкции, однако, в целом, ЕК совместно со странами Евросоюза изучает все возможные способы использования замороженных российских активов на уровне всего ЕС.В среду министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") включили в национальный санкционный список. Как сообщило в пятницу агентство ЧТК, часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбирована. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что решение о заморозке Чехией объектов российской Госзагрансобственности противозаконно с точки зрения международного права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против Госзагрансобственности как враждебный шаг, который не останется без ответа. В МИД России отметили, что Прага подает свое первенство в санкциях против Госзагрансобственности как достижение, но это "сомнительная честь", и все обернется против инициаторов этой кампании."Страны-члены ЕС самостоятельно несут ответственность за применение санкций… Согласно принятой практике, мы находимся в контакте с властями Чехии, как и со всеми другими государствами-членами, чтобы обеспечить единообразное применение санкций Евросоюза", - сообщил собеседник агентства.По его словам, "в более широком смысле, ЕС полон решимости добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине". "Поэтому Еврокомиссия совместно с государствами ЕС изучает способы по использованию на уровне всего ЕС замороженных активов России для восстановления Украины", - заключил представитель Еврокомиссии.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20231116/chekhiya-1909798931.html

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

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чехия, россия, еврокомиссия, в мире, евросоюз