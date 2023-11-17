https://ria.ru/20231117/zamglavy-1910202285.html

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины - РИА Новости, 17.11.2023

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского, свидетельствует соответствующий указ. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T22:32

2023-11-17T22:32

2023-11-17T22:32

в мире

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владимир зеленский

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского, свидетельствует соответствующий указ. "Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского. При этом причины увольнения не указаны. Как сообщает украинское агентство РБК-Украина, Служба внешней разведки Украины создана в 2004 году на базе департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности страны. Служба осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической областях. Руководитель органа входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно главе государства.

https://ria.ru/20231116/blinken-1909874630.html

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в мире, украина, владимир зеленский, рбк (медиагруппа)