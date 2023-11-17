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Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины - РИА Новости, 17.11.2023
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22:32 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/zamglavy-1910202285.html
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины - РИА Новости, 17.11.2023
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского, свидетельствует соответствующий указ. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:32
2023-11-17T22:32
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского, свидетельствует соответствующий указ. "Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского. При этом причины увольнения не указаны. Как сообщает украинское агентство РБК-Украина, Служба внешней разведки Украины создана в 2004 году на базе департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности страны. Служба осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической областях. Руководитель органа входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно главе государства.
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в мире, украина, владимир зеленский, рбк (медиагруппа)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, РБК (медиагруппа)
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Тарасовского

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского, свидетельствует соответствующий указ.
«
"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского.
При этом причины увольнения не указаны.
Как сообщает украинское агентство РБК-Украина, Служба внешней разведки Украины создана в 2004 году на базе департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности страны. Служба осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической областях. Руководитель органа входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно главе государства.
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