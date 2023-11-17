https://ria.ru/20231117/zalozhniki-1910195508.html

Наследный принц Бахрейна призвал ХАМАС освободить израильских заложников

Наследный принц Бахрейна призвал ХАМАС освободить израильских заложников - РИА Новости, 17.11.2023

Наследный принц Бахрейна призвал ХАМАС освободить израильских заложников

Наследный принц Бахрейна Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа призвал палестинское движение ХАМАС освободить удерживаемых им в секторе Газа израильских... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:22

2023-11-17T21:22

2023-11-17T21:22

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ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Наследный принц Бахрейна Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа призвал палестинское движение ХАМАС освободить удерживаемых им в секторе Газа израильских заложников из числа гражданских лиц, а Израиль освободить из тюрем палестинских узников среди женщин и детей. "Первой из арабских стран мы призываем ХАМАС освободить израильских заложников, женщин и детей, а Израиль - освободить взамен палестинских женщин и детей", - отметил он, выступая в пятницу вечером на открытии дискуссионного форума "Манамский диалог" в столице Бахрейна. Его выступление транслировалось на сайте форума. Как подчеркнул бахрейнский кронпринц, безопасность в регионе не будет установлена без поиска решения для создания двух государств, в частности независимого палестинского государства со всеми атрибутами и полномочиями. "Позиция Бахрейна заключается в том, что не должно быть принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа, не должно быть его реоккупации Израилем или аннексирования части его территории, а также повторения нападений из сектора Газа на Израиль. Дипломатия и международное право должно лежать в основе разрешения этого конфликта, чтобы реализовать чаяния палестинцев на создание независимого государства, которое бы жило в добрососедстве с Израилем", - указал Аль Халифа. Он призвал к проведению выборов на палестинских территориях, чтобы "появилось сильное объединенное руководство для палестинского народа". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231117/zalozhniki-1910194801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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