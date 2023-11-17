https://ria.ru/20231117/zalozhniki-1910167813.html
Глава СНБ Израиля заявил об отсутствии договоренностей по заложникам
Глава СНБ Израиля заявил об отсутствии договоренностей по заложникам - РИА Новости, 17.11.2023
Глава СНБ Израиля заявил об отсутствии договоренностей по заложникам
На данный момент не достигнуто никаких договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, заявил в пятницу глава Совета национальной РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:43
2023-11-17T18:43
2023-11-17T18:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. На данный момент не достигнуто никаких договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, заявил в пятницу глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. "На данном этапе нет сделки, нет согласия ни по одному из вопросов, стоящих на повестке дня... Если такая сделка будет, то это приведет к тому, что многие семьи смогут воссоединиться со своими близкими", - заявил Ханегби на пресс-конференции. Чиновник добавил, что Израиль согласится на очень короткое прекращение огня только после освобождения "значительного" числа заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива . В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Сектор Газа
Глава СНБ Израиля заявил об отсутствии договоренностей по заложникам
Глава СНБ Израиля заявил об отсутствии договоренности по освобождению заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноя - РИА Новости. На данный момент не достигнуто никаких договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, заявил в пятницу глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.
"На данном этапе нет сделки, нет согласия ни по одному из вопросов, стоящих на повестке дня... Если такая сделка будет, то это приведет к тому, что многие семьи смогут воссоединиться со своими близкими", - заявил Ханегби на пресс-конференции.
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Чиновник добавил, что Израиль согласится на очень короткое прекращение огня только после освобождения "значительного" числа заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива .
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.