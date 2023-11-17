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Израиль заявил, что ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников
Израиль заявил, что ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников - РИА Новости, 17.11.2023
Израиль заявил, что ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников
ХАМАС свернул переговоры по освобождению заложников, а также по-прежнему не предоставил полный их список израильским властям, сообщил посол ближневосточного... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:47
2023-11-17T12:47
2023-11-17T14:07
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. ХАМАС свернул переговоры по освобождению заложников, а также по-прежнему не предоставил полный их список израильским властям, сообщил посол ближневосточного государства в России Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе", — сказал дипломат.Он отметил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу."Несмотря на все просьбы, ХАМАС никогда не представил даже список, кто находится у них там, в каком состоянии, живые они или нет, ранены ли. Что там происходит, мы не знаем", — добавил посол.Представитель военного крыла палестинского движения — бригад "Аль-Кассама" — Абу Убейда ранее заявил, что Израиль в переговорах при посредничестве Катара требовал освободить 100 женщин и детей, а ХАМАС — 200 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. По данным источников американского издания Axios, Тель-Авиву предложили 18 пленных в обмен на трехдневное прекращение огня, однако израильская сторона его отвергла.Другое предложение ХАМАС предполагает постепенное освобождение пленных в течение нескольких дней. Движение хочет, чтобы эти меры были предприняты в течение пяти дней, но Израиль не соглашается на срок, превышающий три дня. Согласно плану, Израиль в свою очередь также должен будет освободить палестинских заключенных, а именно женщин, подростков и пожилых людей. Помимо этого, он разрешит завезти на территорию анклава топливо.
https://ria.ru/20231115/peregovory-1909707838.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израиль заявил, что ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников
Посол Израиля в России сообщил о выходе ХАМАС из переговоров по заложникам
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
ХАМАС свернул переговоры по освобождению заложников, а также по-прежнему не предоставил полный их список израильским властям, сообщил посол ближневосточного государства в России Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил это по своей инициативе", — сказал дипломат.
СМИ: в переговорах Израиль и ХАМАС сосредоточились на сроке остановки огня
Он отметил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу.
"Несмотря на все просьбы, ХАМАС никогда не представил даже список, кто находится у них там, в каком состоянии, живые они или нет, ранены ли. Что там происходит, мы не знаем", — добавил посол.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Представитель военного крыла палестинского движения — бригад "Аль-Кассама" — Абу Убейда ранее заявил, что Израиль в переговорах при посредничестве Катара требовал освободить 100 женщин и детей, а ХАМАС — 200 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.
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По данным источников американского издания Axios, Тель-Авиву предложили 18 пленных в обмен на трехдневное прекращение огня, однако израильская сторона его отвергла.
Другое предложение ХАМАС предполагает постепенное освобождение пленных в течение нескольких дней. Движение хочет, чтобы эти меры были предприняты в течение пяти дней, но Израиль не соглашается на срок, превышающий три дня. Согласно плану, Израиль в свою очередь также должен будет освободить палестинских заключенных, а именно женщин, подростков и пожилых людей. Помимо этого, он разрешит завезти на территорию анклава топливо.