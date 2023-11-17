https://ria.ru/20231117/zakon-1910141727.html

На подконтрольной Киеву части Херсонской области ввели "сухой закон"

На подконтрольной Киеву части Херсонской области ввели "сухой закон" - РИА Новости, 17.11.2023

На подконтрольной Киеву части Херсонской области ввели "сухой закон"

Продажа алкоголя запрещена в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в пятницу назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:06

2023-11-17T17:06

2023-11-17T17:06

в мире

киев

херсонская область

херсон

валерий залужный

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806942396_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_e100eeac535147f09640aab9eb78068e.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Продажа алкоголя запрещена в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в пятницу назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. "Запрещена продажа алкоголя в Станиславской, Белозерской, Херсонской, Чернобаевской, Музыковской, Дарьевской, Тягинской, Бериславской, Борозенской, Мыловской, Новоалександровской общинах, а также в селах Новониколаевка, Черешневое, Костырка, Нововознесенское, Добрянк, Трифоновка", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Между тем, как сообщает Прокудин, ограничения не распространяются на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку. Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести "сухой закон" для военного руководства.

https://ria.ru/20231109/vsu-1908399054.html

киев

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, херсонская область , херсон, валерий залужный, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины