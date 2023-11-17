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На подконтрольной Киеву части Херсонской области ввели "сухой закон"
На подконтрольной Киеву части Херсонской области ввели "сухой закон" - РИА Новости, 17.11.2023
На подконтрольной Киеву части Херсонской области ввели "сухой закон"
Продажа алкоголя запрещена в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в пятницу назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:06
2023-11-17T17:06
2023-11-17T17:06
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Продажа алкоголя запрещена в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в пятницу назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. "Запрещена продажа алкоголя в Станиславской, Белозерской, Херсонской, Чернобаевской, Музыковской, Дарьевской, Тягинской, Бериславской, Борозенской, Мыловской, Новоалександровской общинах, а также в селах Новониколаевка, Черешневое, Костырка, Нововознесенское, Добрянк, Трифоновка", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Между тем, как сообщает Прокудин, ограничения не распространяются на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку. Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести "сухой закон" для военного руководства.
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На подконтрольной Киеву части Херсонской области ввели "сухой закон"
Власти ввели "сухой закон" на подконтрольной Киеву части Херсонской области