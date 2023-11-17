https://ria.ru/20231117/zaderzhanie-1909987803.html
Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве
Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 17.11.2023
Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве
УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T04:03
2023-11-17T04:03
2023-11-17T04:03
происшествия
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донецкая народная республика
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. "Задержанный предлагал услуги по комиссованию военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, представляясь сотрудником российской спецслужбы, и похитил более миллиона рублей", - сообщили журналистам в ведомстве. СУ СК России по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России "Мошенничество".
https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве
ФСБ: жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере