https://ria.ru/20231117/zaderzhanie-1909987803.html

Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве

Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 17.11.2023

Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве

УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T04:03

2023-11-17T04:03

2023-11-17T04:03

происшествия

россия

донецкая народная республика

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. "Задержанный предлагал услуги по комиссованию военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, представляясь сотрудником российской спецслужбы, и похитил более миллиона рублей", - сообщили журналистам в ведомстве. СУ СК России по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России "Мошенничество".

https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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2023

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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, следственный комитет россии (ск рф)