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Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 17.11.2023
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04:03 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/zaderzhanie-1909987803.html
Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве
Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 17.11.2023
Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве
УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T04:03
2023-11-17T04:03
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. "Задержанный предлагал услуги по комиссованию военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, представляясь сотрудником российской спецслужбы, и похитил более миллиона рублей", - сообщили журналистам в ведомстве. СУ СК России по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России "Мошенничество".
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россия
донецкая народная республика
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве

ФСБ: жителя ДНР задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
"Задержанный предлагал услуги по комиссованию военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, представляясь сотрудником российской спецслужбы, и похитил более миллиона рублей", - сообщили журналистам в ведомстве.
Видеоблогер Эдвард Бил - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество
13 ноября, 15:26
СУ СК России по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России "Мошенничество".
 
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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