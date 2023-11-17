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В Италии началась крупная забастовка профсоюзов - РИА Новости, 17.11.2023
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12:51 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/zabastovka-1910063281.html
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов - РИА Новости, 17.11.2023
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов
Два из четырех крупнейших профсоюзов Италии проводят в пятницу крупную забастовку, затрагивающую транспорт, здравоохранение и госслужбу, передает корреспондент... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:51
2023-11-17T12:51
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РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Два из четырех крупнейших профсоюзов Италии проводят в пятницу крупную забастовку, затрагивающую транспорт, здравоохранение и госслужбу, передает корреспондент РИА Новости. Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКТ) и Итальянский союз труда (ИСТ) выступают против принятия находящегося на рассмотрении в парламенте бюджета Италии. По заявлению профсоюзов, финансовый документ "не останавливает резкое обнищание рабочих, пенсионеров и не предлагает будущего молодежи". Намерение ВИКТ и ИСТ охватить 8-часовой стачкой сферу общественного транспорта столкнулось на этой неделе с противодействием профильного министерства во главе с вице-премьером Маттео Сальвини. После встречи с руководством профсоюзов Минтранс воспользовался правом ограничить время проведения забастовки первой половиной дня пятницы с 9 до 13 часов местного времени, мотивируя решение тем, что протестующим не удалось добиться предусмотренных по закону условий для общенациональной стачки. Помимо городского транспорта, четырехчасовый перерыв угрожает работе пожарной службы и движению поездов, впрочем, предусмотрены гарантированные рейсы скоростных составов. К забастовке присоединятся вступившие в два профсоюза сотрудники школ и университетов, медработники, служащие почтовых отделений и сотрудники служб сбора мусора. Они могут прекратить работу на восемь часов. Как ожидается, забастовка затронет дорожные службы и автомагистрали. В поддержку протестной акции профсоюзы намерены провести серию митингов в крупных городах Италии, главный из которых проходит в центре Рима на площади Пьяцца-дель-Пополо.
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в мире, италия, рим, маттео сальвини
В мире, Италия, Рим, Маттео Сальвини
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов

В Италии началась крупная забастовка профсоюзов, работа транспорта под угрозой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Два из четырех крупнейших профсоюзов Италии проводят в пятницу крупную забастовку, затрагивающую транспорт, здравоохранение и госслужбу, передает корреспондент РИА Новости.
Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКТ) и Итальянский союз труда (ИСТ) выступают против принятия находящегося на рассмотрении в парламенте бюджета Италии. По заявлению профсоюзов, финансовый документ "не останавливает резкое обнищание рабочих, пенсионеров и не предлагает будущего молодежи".
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Намерение ВИКТ и ИСТ охватить 8-часовой стачкой сферу общественного транспорта столкнулось на этой неделе с противодействием профильного министерства во главе с вице-премьером Маттео Сальвини.
После встречи с руководством профсоюзов Минтранс воспользовался правом ограничить время проведения забастовки первой половиной дня пятницы с 9 до 13 часов местного времени, мотивируя решение тем, что протестующим не удалось добиться предусмотренных по закону условий для общенациональной стачки.
Помимо городского транспорта, четырехчасовый перерыв угрожает работе пожарной службы и движению поездов, впрочем, предусмотрены гарантированные рейсы скоростных составов.
К забастовке присоединятся вступившие в два профсоюза сотрудники школ и университетов, медработники, служащие почтовых отделений и сотрудники служб сбора мусора. Они могут прекратить работу на восемь часов. Как ожидается, забастовка затронет дорожные службы и автомагистрали.
В поддержку протестной акции профсоюзы намерены провести серию митингов в крупных городах Италии, главный из которых проходит в центре Рима на площади Пьяцца-дель-Пополо.
 
В миреИталияРимМаттео Сальвини
 
 
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