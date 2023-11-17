https://ria.ru/20231117/zabastovka-1910063281.html
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов - РИА Новости, 17.11.2023
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов
Два из четырех крупнейших профсоюзов Италии проводят в пятницу крупную забастовку, затрагивающую транспорт, здравоохранение и госслужбу, передает корреспондент... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:51
2023-11-17T12:51
2023-11-17T12:51
в мире
италия
рим
маттео сальвини
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg
РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Два из четырех крупнейших профсоюзов Италии проводят в пятницу крупную забастовку, затрагивающую транспорт, здравоохранение и госслужбу, передает корреспондент РИА Новости. Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКТ) и Итальянский союз труда (ИСТ) выступают против принятия находящегося на рассмотрении в парламенте бюджета Италии. По заявлению профсоюзов, финансовый документ "не останавливает резкое обнищание рабочих, пенсионеров и не предлагает будущего молодежи". Намерение ВИКТ и ИСТ охватить 8-часовой стачкой сферу общественного транспорта столкнулось на этой неделе с противодействием профильного министерства во главе с вице-премьером Маттео Сальвини. После встречи с руководством профсоюзов Минтранс воспользовался правом ограничить время проведения забастовки первой половиной дня пятницы с 9 до 13 часов местного времени, мотивируя решение тем, что протестующим не удалось добиться предусмотренных по закону условий для общенациональной стачки. Помимо городского транспорта, четырехчасовый перерыв угрожает работе пожарной службы и движению поездов, впрочем, предусмотрены гарантированные рейсы скоростных составов. К забастовке присоединятся вступившие в два профсоюза сотрудники школ и университетов, медработники, служащие почтовых отделений и сотрудники служб сбора мусора. Они могут прекратить работу на восемь часов. Как ожидается, забастовка затронет дорожные службы и автомагистрали. В поддержку протестной акции профсоюзы намерены провести серию митингов в крупных городах Италии, главный из которых проходит в центре Рима на площади Пьяцца-дель-Пополо.
https://ria.ru/20231019/ekoaktivisty-1903782944.html
италия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_a9f2124a810be2b7ff550b1894d3dc32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, рим, маттео сальвини
В мире, Италия, Рим, Маттео Сальвини
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов
В Италии началась крупная забастовка профсоюзов, работа транспорта под угрозой
РИМ, 17 ноя - РИА Новости. Два из четырех крупнейших профсоюзов Италии проводят в пятницу крупную забастовку, затрагивающую транспорт, здравоохранение и госслужбу, передает корреспондент РИА Новости.
Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКТ) и Итальянский союз труда (ИСТ) выступают против принятия находящегося на рассмотрении в парламенте бюджета Италии. По заявлению профсоюзов, финансовый документ "не останавливает резкое обнищание рабочих, пенсионеров и не предлагает будущего молодежи".
В Италии экоактивисты перекрыли движение на автостраде Турин-Милан
Намерение ВИКТ и ИСТ охватить 8-часовой стачкой сферу общественного транспорта столкнулось на этой неделе с противодействием профильного министерства во главе с вице-премьером Маттео Сальвини
.
После встречи с руководством профсоюзов Минтранс воспользовался правом ограничить время проведения забастовки первой половиной дня пятницы с 9 до 13 часов местного времени, мотивируя решение тем, что протестующим не удалось добиться предусмотренных по закону условий для общенациональной стачки.
Помимо городского транспорта, четырехчасовый перерыв угрожает работе пожарной службы и движению поездов, впрочем, предусмотрены гарантированные рейсы скоростных составов.
К забастовке присоединятся вступившие в два профсоюза сотрудники школ и университетов, медработники, служащие почтовых отделений и сотрудники служб сбора мусора. Они могут прекратить работу на восемь часов. Как ожидается, забастовка затронет дорожные службы и автомагистрали.
В поддержку протестной акции профсоюзы намерены провести серию митингов в крупных городах Италии, главный из которых проходит в центре Рима
на площади Пьяцца-дель-Пополо.