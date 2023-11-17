https://ria.ru/20231117/yunesko-1910165506.html
Путин ответил на вопрос о возможном выходе России из ЮНЕСКО и ООН
Путин ответил на вопрос о возможном выходе России из ЮНЕСКО и ООН - РИА Новости, 17.11.2023
Путин ответил на вопрос о возможном выходе России из ЮНЕСКО и ООН
Президент России Владимир Путин, говоря об идее выхода из ЮНЕСКО и ООН, заявил, что не видит необходимости, у РФ хорошие контакты и проекты, РФ является одним... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:33
2023-11-17T18:33
2023-11-17T19:16
россия
юнеско
оон
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910150922_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_56bb5c1201c44e181186a94b6048c5b6.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об идее выхода из ЮНЕСКО и ООН, заявил, что не видит необходимости, у РФ хорошие контакты и проекты, РФ является одним из основателей этих организаций."Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты по линии ЮНЕСКО осуществляются. Не вижу в этом необходимости. Некоторые говорят нужно из ООН выходить. Ерунда, потому что Россия - основатель этих организаций. Чего ж от туда выходить?" - сказал Путин на Культурном форуме.Также президент отметил, что ООН и международные организации нужно подстраивать под происходящие в мире изменения.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910150922_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_dcdcdb12f91bf26fea9d5d6a05460a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юнеско, оон, владимир путин, в мире
Россия, ЮНЕСКО, ООН, Владимир Путин, В мире
Путин ответил на вопрос о возможном выходе России из ЮНЕСКО и ООН
Путин заявил, что не видит необходимости в выходе России из ЮНЕСКО и ООН
С-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об идее выхода из ЮНЕСКО и ООН, заявил, что не видит необходимости, у РФ хорошие контакты и проекты, РФ является одним из основателей этих организаций.
"Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты по линии ЮНЕСКО осуществляются. Не вижу в этом необходимости. Некоторые говорят нужно из ООН выходить. Ерунда, потому что Россия - основатель этих организаций. Чего ж от туда выходить?" - сказал Путин на Культурном форуме.
Также президент отметил, что ООН и международные организации нужно подстраивать под происходящие в мире изменения.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу