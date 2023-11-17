https://ria.ru/20231117/yunesko-1910165506.html

Путин ответил на вопрос о возможном выходе России из ЮНЕСКО и ООН

Путин ответил на вопрос о возможном выходе России из ЮНЕСКО и ООН - РИА Новости, 17.11.2023

Путин ответил на вопрос о возможном выходе России из ЮНЕСКО и ООН

Президент России Владимир Путин, говоря об идее выхода из ЮНЕСКО и ООН, заявил, что не видит необходимости, у РФ хорошие контакты и проекты, РФ является одним... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:33

2023-11-17T18:33

2023-11-17T19:16

россия

юнеско

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С-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об идее выхода из ЮНЕСКО и ООН, заявил, что не видит необходимости, у РФ хорошие контакты и проекты, РФ является одним из основателей этих организаций."Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты по линии ЮНЕСКО осуществляются. Не вижу в этом необходимости. Некоторые говорят нужно из ООН выходить. Ерунда, потому что Россия - основатель этих организаций. Чего ж от туда выходить?" - сказал Путин на Культурном форуме.Также президент отметил, что ООН и международные организации нужно подстраивать под происходящие в мире изменения.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html

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россия, юнеско, оон, владимир путин, в мире